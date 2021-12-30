Часть Невского проспекта закроют на Новый год, троллейбусы пойдут в объезд

Как сообщает 30 декабря пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января для движения транспорта будет закрыт участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной. В связи с этим будут изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 5, 7, 11, 17 и 22, а маршрут №10 — закрыт.
На время перекрытия троллейбусы будут следовать:
№ 1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица»;
№ 5 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской и Полтавской улицам, Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;
№ 7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской и Полтавской улицам, Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;
№ 11 — направлен по двум трассам:
- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по улице Кораблестроителей и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по Наличной улице и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
№ 17 — от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку, улице Якубовича);
№ 22 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица».
Также с полуночи 1 января и до утра 31 января будут запрещены проезд и парковка на Конюшенной площади. И с этого же времени до 23:59 23 января в связи с проведением XVI Рождественской ярмарки будет перекрыто движение по Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади и на Манежной площади.
Кроме этого, сузят проезжую часть справа на Караванной улице вдоль Манежной площади в направлении от Инженерной улицы к Итальянской и на Итальянской улице вдоль Манежной площади в направлении от Караванной к Малой Садовой улице. На участке Кленовой улицы от Инженерной улицы до Замковой улицы будет организовано одностороннее движение. Также на Итальянской улице от дома 12Е до Манежной площади и вдоль Манежной, на Караванной улице вдоль Манежной площади и на Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой улицы запретят парковаться.