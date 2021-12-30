Часть Невского проспекта закроют на Новый год, троллейбусы пойдут в объезд

Как сообщает 30 декабря пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января для движения транспорта будет закрыт участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной. В связи с этим будут изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 5, 7, 11, 17 и 22, а маршрут №10 — закрыт. На время перекрытия троллейбусы будут следовать: № 1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица»;

№ 5 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской и Полтавской улицам, Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»; № 7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской и Полтавской улицам, Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»; № 11 — направлен по двум трассам: от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по улице Кораблестроителей и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;

от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по Наличной улице и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;