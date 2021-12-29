Каток на месяц перекроет Конюшенную площадь

Одну из центральных площадей Петербурга закроют для проезда транспорта до конца января. Ее на месяц отдадут любителям кататься на коньках.



Как сообщает 29 декабря пресс-служба комитета по транспорту, в связи с проведением мероприятия «Каток на Конюшенной площади» с полуночи 1 января и до 8 часов утра 31 января будет перекрыто движение и запрещена парковка на Конюшенной площади.