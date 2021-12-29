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Каток на месяц перекроет Конюшенную площадь

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Одну из центральных площадей Петербурга закроют для проезда транспорта до конца января. Ее на месяц отдадут любителям кататься на коньках.

Как сообщает 29 декабря пресс-служба комитета по транспорту, в связи с проведением мероприятия «Каток на Конюшенной площади» с полуночи 1 января и до 8 часов утра 31 января будет перекрыто движение и запрещена парковка на Конюшенной площади.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Каток на Конюшенной площади в павильоне, оформленном в стиле петровского барокко, был открыт 25 декабря. Подробнее о нем читайте в материале «Фонтанки».

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (3)

SU LUX INN
почему закрыли комментарии к Заметке про то, как теремок кормит Простой народ блинами с лопаты? хотел написать пару Едких комментариев!
Pilat
Это правильное решение.
Пробки переходят в категорию - днищщще!
dedmoroz_5e4d8827384c2
для кодированных?
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