На Конюшенной площади достраивают барочный ледовый театр и ждут Золушку

В субботу 25 декабря на Конюшенной площади откроется новый общественный каток — в павильоне, оформленном в стиле петровского барокко.
Площадка рассчитана на 100 катающихся — взрослым для входа потребуются QR-коды. Бесплатно проходить на каток смогут дети до 7 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.
Ледовое поле 18 на 40 метров обрамляют теплое фойе и трибуны: посетители смогут не только кататься на новой площадке, но и вечерами смотреть представления. Ежедневно артисты Государственного детского ледового театра будут там показывать спектакль «Золушка» (вход — по отдельным билетам).