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На Конюшенной площади достраивают барочный ледовый театр и ждут Золушку

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Фото: предоставлено организаторами
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В субботу 25 декабря на Конюшенной площади откроется новый общественный каток — в павильоне, оформленном в стиле петровского барокко.

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Площадка рассчитана на 100 катающихся — взрослым для входа потребуются QR-коды. Бесплатно проходить на каток смогут дети до 7 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

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Ледовое поле 18 на 40 метров обрамляют теплое фойе и трибуны: посетители смогут не только кататься на новой площадке, но и вечерами смотреть представления. Ежедневно артисты Государственного детского ледового театра будут там показывать спектакль «Золушка» (вход — по отдельным билетам).

Фото: Елена Бледных/предоставлено организаторами
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Фото: предоставлено организаторами
Фото: Елена Бледных/предоставлено организаторами

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Комментарии (2)

266977653
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного суст.ава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент пр.иходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
SU LUX INN
ужасно! эта площадь была Предназначена для лошадей - из названия разве не понятно?
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