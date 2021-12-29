FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Лихач, «под кайфом» устроивший замес с попуткой и встречкой на Народного Ополчения, отправится в колонию-поселение

1
Печать
Скриншот видео
Скриншот видео
ПоделитьсяПоделиться

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил ДТП с пострадавшими в Кировском районе города летом 2021 года. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за наркотики, сел за руль «под кайфом» и вытолкал попутную машину на «встречку».

Авария произошла 22 июля в 20:42 на проспекте Народного Ополчения. Как сообщает 29 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял автомобилем Ford Mondeo. Он ехал в правом ряду проспекта от улицы Солдата Корзуна в сторону улицы Лени Голикова на скорости около 80 км/ч и, не убедившись в безопасности маневра, стал перестраиваться в левый, не пропустив ехавший там Hyundai Solaris. От удара обе машины вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с Honda Accord. Авария попала на видео.

В результате ДТП пассажир «Соляриса» получил тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что после аварии госпитализация потребовалась троим: мужчинам 28 и 55 лет и 13-летнему подростку.

Водитель «Форда» на заседании свою вину признал. Кировский районный суд Петербурга признал его виновным по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Также был удовлетворен иск потерпевшего на сумму 600 тысяч рублей.

Скриншот видео
Скриншот видео

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

avtech
это попытка убийства! какое поселение?????
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний