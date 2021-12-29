Лихач, «под кайфом» устроивший замес с попуткой и встречкой на Народного Ополчения, отправится в колонию-поселение

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил ДТП с пострадавшими в Кировском районе города летом 2021 года. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за наркотики, сел за руль «под кайфом» и вытолкал попутную машину на «встречку».

Авария произошла 22 июля в 20:42 на проспекте Народного Ополчения. Как сообщает 29 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял автомобилем Ford Mondeo. Он ехал в правом ряду проспекта от улицы Солдата Корзуна в сторону улицы Лени Голикова на скорости около 80 км/ч и, не убедившись в безопасности маневра, стал перестраиваться в левый, не пропустив ехавший там Hyundai Solaris. От удара обе машины вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с Honda Accord. Авария попала на видео.