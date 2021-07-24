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Массовое ДТП на Народного Ополчения стало уголовным делом. Предполагаемый виновник сидел за кражу и наркотики

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту аварии на Народного Ополчения

ДТП на проспекте Народного Ополчения с тремя госпитализированными стало уголовным делом. Предполагаемый виновник, неудачно перестроившийся, задержан и помещён в ИВС. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», 37-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» в 2012 году привлекался Невским районным судом за кражу и наркотики. В сумме он получил 4 года 3 месяца колонии.

Двумя днями ранее у дома 159 по проспекту Народного Ополчения водитель «Форда» при перестроении столкнулся с «Солярисом», затем оба автомобиля выехали на встречку и столкнулись с «Хондой Аккорд». В результате госпитализация потребовалась 55-летнему мужчине, 28-летнему молодому человеку и 13-летнему подростку.

«Фонтанка» публиковала видео аварии.

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Комментарии (2)

Андрей Полищук
При чём здесь его судимость за кражу и наркотики? Она как-то повлияла на ДТП?
kravasil
Ужасно косноязычный автор.
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