FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Разозлило, конечно»: Автор ангела на Невском раскритиковала его демонтаж

Владислава Ракша намерена продолжать мастерить ангелочков и расставлять их по городу, стране и миру несмотря ни на что.

4
Печать

Автор фигурки ангела, которая появилась накануне на знаке остановки «Невский проспект», не согласна с решением администрации Санкт-Петербурга: сегодня, 28 декабря, фигурка исчезла со знака, её место заняла привычная пустота.

«Есть вопросы к нашей администрации. С такой бы скоростью они убирали надписи непристойного содержания с остановок. Или так же быстро реагировали бы на наши осадки, снег бы так быстренько убирали, как прекрасного ангела у Базилики. Ну вот правда, разозлило!» — комментирует автор фигурки ангела.

По её словам, разместить её ангела на знаке решил муж — в подарок на день рождения и в знак своей любви. Владислава написала обращение в администрацию с просьбой хотя бы вернуть ей ангелочка, которого сняли со знака. Однако, как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, ангелок рассыпался на части в руках сотрудников при демонтаже. Его оставалось только выбросить, или, на языке комитета, «утилизировать».

«Да, я знаю, что ангелочка уже сняли, но грустить по этому поводу не хочется. Мы можем сделать еще, и мы будем делать еще! Мы планируем этих ангелочков размещать в разных местах города, страны и мира», — рассказывает Владислава.

Фигурка ангела, делающего селфи на фоне Базилики святой Екатерины, появилась на остановочном знаке «Невский проспект» в понедельник, 27 декабря. В комитете по транспорту поспешили её демонтировать, объяснив это необходимостью: по словам чиновников, в рамках технического обслуживания с остановочных знаков всегда убирают посторонние объявления и предметы. Происходит это, как правило, в ночное время.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Казалось бы, пошутили и ладно. Так нет, теперь будут по всему городу размещать своё творчество и на постоянной основе.
Константин. Р
Не по вкусу бакинцам.
Адвокат Шепель
Непонятно - это реклама, или победивший маразм? Напишите лучше как центр перекрыт и маршруты объезда
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний