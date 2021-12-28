«Разозлило, конечно»: Автор ангела на Невском раскритиковала его демонтаж

Автор фигурки ангела, которая появилась накануне на знаке остановки «Невский проспект», не согласна с решением администрации Санкт-Петербурга: сегодня, 28 декабря, фигурка исчезла со знака, её место заняла привычная пустота.

«Есть вопросы к нашей администрации. С такой бы скоростью они убирали надписи непристойного содержания с остановок. Или так же быстро реагировали бы на наши осадки, снег бы так быстренько убирали, как прекрасного ангела у Базилики. Ну вот правда, разозлило!» — комментирует автор фигурки ангела.

По её словам, разместить её ангела на знаке решил муж — в подарок на день рождения и в знак своей любви. Владислава написала обращение в администрацию с просьбой хотя бы вернуть ей ангелочка, которого сняли со знака. Однако, как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, ангелок рассыпался на части в руках сотрудников при демонтаже. Его оставалось только выбросить, или, на языке комитета, «утилизировать».



«Да, я знаю, что ангелочка уже сняли, но грустить по этому поводу не хочется. Мы можем сделать еще, и мы будем делать еще! Мы планируем этих ангелочков размещать в разных местах города, страны и мира», — рассказывает Владислава.



Фигурка ангела, делающего селфи на фоне Базилики святой Екатерины, появилась на остановочном знаке «Невский проспект» в понедельник, 27 декабря. В комитете по транспорту поспешили её демонтировать, объяснив это необходимостью: по словам чиновников, в рамках технического обслуживания с остановочных знаков всегда убирают посторонние объявления и предметы. Происходит это, как правило, в ночное время.

