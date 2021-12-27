«Без каких-либо экивоков». В Минобороны заявили, что НАТО готовится к крупному вооруженному конфликту с Россией

В Минобороны полагают, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом 27 декабря заявил замглавы министерства Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.



«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — отметил он (цитата по РИА Новости).



Также Фомин подчеркнул, что в доктриальных документах альянса за последние годы — к примеру, в военной стратегии НАТО за 2019-й — Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности». Между тем, согласно Римской декларации, Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, добавил он.

