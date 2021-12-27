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«Без каких-либо экивоков». В Минобороны заявили, что НАТО готовится к крупному вооруженному конфликту с Россией

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В Минобороны полагают, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом 27 декабря заявил замглавы министерства Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — отметил он (цитата по РИА Новости).

Также Фомин подчеркнул, что в доктриальных документах альянса за последние годы — к примеру, в военной стратегии НАТО за 2019-й — Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности». Между тем, согласно Римской декларации, Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, добавил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что втягивание Украины в НАТО создает риск масштабного конфликта и создает угрозу безопасности России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ответ России на расширение альянса на восток может быть «самым разным».

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Комментарии (69)

Nothing
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Nothing
На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется перрон останется, Стена кирпичная, часы вокзальные! Платочки белые, Глаза Печальные!
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