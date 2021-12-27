Клопы, бомжи и студенты. Бутылки, летевшие из его окна в чужой автомобиль, петербуржец объяснил целой историей

В Петербурге суд отправил мужчину отрабатывать хулиганскую выходку, из-за которой пострадал припаркованный автомобиль. Подсудимый же своей вины не признает и считает, что бутылками кидались бомжи или студенты.



Как сообщает 27 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 11 октября 2020 года между 19:05 и 20:15 подсудимый, находясь в одной из квартир дома 41 по Каменноостровскому проспекту, выбросил из окна стеклянную бутылку из-под продукции «Алтайский эликсир», а затем — ещё одну в коробке. Всё это упало на автомобиль Mitsubishi Outlander, повредив ему капот, ветровое стекло и фары. Ущерб составил 143 727 рублей. Кроме того, подсудимый создал угрозу жизни хозяина машины, который находился в этот момент рядом с ней.