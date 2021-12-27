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Клопы, бомжи и студенты. Бутылки, летевшие из его окна в чужой автомобиль, петербуржец объяснил целой историей

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В Петербурге суд отправил мужчину отрабатывать хулиганскую выходку, из-за которой пострадал припаркованный автомобиль. Подсудимый же своей вины не признает и считает, что бутылками кидались бомжи или студенты.

Как сообщает 27 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 11 октября 2020 года между 19:05 и 20:15 подсудимый, находясь в одной из квартир дома 41 по Каменноостровскому проспекту, выбросил из окна стеклянную бутылку из-под продукции «Алтайский эликсир», а затем — ещё одну в коробке. Всё это упало на автомобиль Mitsubishi Outlander, повредив ему капот, ветровое стекло и фары. Ущерб составил 143 727 рублей. Кроме того, подсудимый создал угрозу жизни хозяина машины, который находился в этот момент рядом с ней.

Мужчина доказательства не оспаривал, но вину не признал, выдвинув собственную версию случившегося. По его словам, в квартире проживала его престарелая мать. Подсудимый решил навести порядок в захламленном помещении и вызвал службу для уничтожения клопов. Обрабатывать пришлось двойной порцией препарата. Вернувшись в квартиру через несколько часов, мужчина открыл окна, но всё равно надышался парами инсектицида. Ему стало плохо, и он уснул, а проснулся от стука в дверь — это были сотрудники полиции, которые его задержали. Мужчина добавил, что преступлений не совершал и из окон ничего не выбрасывал, а вся имевшаяся в квартире продукция «Алтайский эликсир» была упакована в мусорные пакеты. Хулиганить, по его мнению, могли откуда-то взявшиеся бомжи или студенты, живущие на чердаке, или бутылки и вовсе выпали из вынесенных к контейнерам мусорных пакетов и покатились к автомобилю потерпевшего.

Тем не менее Петроградский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорил его к 400 часам обязательных работ.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Да что уж там, бомжи со студентами. Это клопы бутылки и выкидывали, инфа 146%😂
А сейчас сделаю пожалуй, сделаю ставку на синее😎😂
мухомор
Дайте угадаю, потерпевшему ничего не присудили, а предложили заново подавать в суд на осужденного за компенсацией материального ущерба?
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