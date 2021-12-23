Два мурманских «Транзита» угнали со стоянки в Петербурге с разницей в 12 часов. Машины открыли дистанционно

С парковки в Приморском районе Петербурга за один день похитили два микроавтобуса с мурманскими номерами. Обнаружили пропажу, когда одну из машин собрались перегонять в Мурманск.



Как стало известно «Фонтанке», днем 22 декабря в полицию Петербурга обратился мужчина, находящийся в Мурманске, и рассказал, что с парковки под виадуком на Суздальском шоссе, 2, пропали два автомобиля Ford Transit 2021 года выпуска с мурманскими номерами. Один принадлежит лизинговой компании, второй — 27-летней жительнице Мурманской области. Пропажу машин обнаружил около 15:30 22 декабря 62-летний мурманчанин, которого наняли, чтобы перегнать лизинговый микроавтобус в Мурманск.