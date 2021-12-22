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Ректора казанского университета арестовали по обвинению в убийстве по найму

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Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова 22 декабря арестовали по делу о заказном убийстве. Ходатайство следователя удовлетворил Басманный районный суд, сообщает пресс-служба московских судов.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Гафурова меры пресечения не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста, отказано», — добавили в пресс-службе.

Ранее Гафурова доставили в Москву и предъявили обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору. Следствие считает его подстрекателем. О задержании Гафурова стало известно утром 22 декабря.

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Комментарии (3)

266969709
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень нело.вко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
AlBerkut
Именно подстрекаталем?
То есть не организатором, так?
Ну и как же и кого по мнению следствия подстрекал?
Grend
Там учился Володя Ульянов
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