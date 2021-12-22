Ректора казанского университета арестовали по обвинению в убийстве по найму

Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова 22 декабря арестовали по делу о заказном убийстве. Ходатайство следователя удовлетворил Басманный районный суд, сообщает пресс-служба московских судов.



«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Гафурова меры пресечения не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста, отказано», — добавили в пресс-службе.



Ранее Гафурова доставили в Москву и предъявили обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору. Следствие считает его подстрекателем. О задержании Гафурова стало известно утром 22 декабря.

