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Задержанному ректору казанского университета предъявили обвинение в убийстве по найму

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Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявлены обвинения в убийстве по найму.

«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 («Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору»)», – цитирует 22 декабря заявление Басманного районного суда ТАСС.

Гафурова ранее доставили в Москву. Следствие требует для ректора вуза меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании Гафурова стало известно утром 22 декабря. Местные СМИ сообщили, что задержание ректора могло произойти в рамках дела о заказном убийстве.

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