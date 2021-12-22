Задержанному ректору казанского университета предъявили обвинение в убийстве по найму

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявлены обвинения в убийстве по найму.



«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 («Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору»)», – цитирует 22 декабря заявление Басманного районного суда ТАСС.



Гафурова ранее доставили в Москву. Следствие требует для ректора вуза меры пресечения в виде заключения под стражу.



О задержании Гафурова стало известно утром 22 декабря. Местные СМИ сообщили, что задержание ректора могло произойти в рамках дела о заказном убийстве.

