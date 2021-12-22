Удар ниже пояса по антиваксерам: откуда в сети «порноролики» о пользе вакцинации против коронавируса

Фото: Скриншот видео Поделиться Поделиться







Неизвестные творцы «агит-треша» переключились с электоральной тематики на коронавирусную. Видимо, по умолчанию предположив, что привыкшие думать головой уже вакцинировались, креативщики наваяли послание к тем, кто по жизни руководствуется другими частями тела. Актеры, которые согласились сниматься в видео, признались «Фонтанке», что пандемия коронавируса истощила и их терпение, и кошельки.

Широкой публике предъявлены три серии драматического сериала с элементами жесткой эротики о том, как плохо быть антиваксером. Некоторые сюжетные ходы и реплики настолько спорны, что цитировать их в СМИ непозволительно. Однако слог узнаваем — что-то такое мы уже наблюдали в тревожные электоральные дни сентября. Но тогда персонажи только поминали члены всуе, а теперь перешли к акциям прямого действия.



Первоисточник видео напрямую о себе не заявляет, можно даже сказать, шифруется. Все началось, когда блогер Алексей Кобелев опубликовал ролики на Pikabu, а затем разместил ссылку на них в комментарии к собственному посту в Facebook. Происхождение видео в переписке с корреспондентом «Фонтанки» объяснил просто — «прислали в «телеге» в неком закрытом мужском чате, организованном «для поржать»».

«Прислал хороший друг, каков первоисточник, я не знаю, — рассказал Кобелев, поставив в конце сообщения смайлик. — Можете в авторы меня записать — больше будет хайпа, хотя и лживого».

37-летний Кобелев присутствует практически на всех интернет-площадках, где можно распространять контент, ведет канал в YouTube с 740 подписчиками и имеет собственный сайт, где пишет обо всем подряд, что лично его интересует. Трамплином для распространения антиваксерской пропаганды для взрослых выбрал Pikabu, откуда ролики расползлись по Twitter и Telegram.

Самый безобидный повествует об интеллигентной паре, решившейся посетить свингер-клуб с ветхозаветным названием «Ковчег». В реальности клуб называется по-другому, но москвичи в комментариях тут же узнали площадку с камасутрой на каждой стенке. Заведение работает как часы, регулярно радуя жителей столицы тематическими вечеринками. Администрация знает свою аудиторию как облупленную. Внутрь не пускают пьяных, агрессивных, толстых и тех, кому больше 50 лет. Дресс-код для мужчин звучит, как вся боль женского народа: «Семейные трусы или полотенце/простынка не являются сексуальной одеждой!»



По сюжету он и она решаются пуститься во все тяжкие при условии, что сделают это синхронно. Но ковид разлучил их еще до того, как они открыли дверь клуба. У жены есть QR-код о вакцинации, и ее пропускают в раздевалку и «общие залы». А муж от ковида не вакцинировался. Шлагбаум падает, а герой истерит, наблюдая, как его супруга приобщается к свингер-пати без него.



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Роль незадачливого мужа исполнил актер «Театра Луны» Максим Лебедев. На своем канале на YouTube он сообщает о себе, что у него подвижное лицо и огромное желание работать. Участие в проекте не отрицает, даже разместил видео про свингерский клуб у себя в Instagram. Подписчики отмечают, что получилось смешно и зажигательно. «Не ожидал, что настолько будет такой резонанс, что уже из газеты позвонят, — признался Лебедев в разговоре с «Фонтанкой». — Если я где-то снимаюсь, например в сериале «Анна детектив», мне никто не звонит, а тут пришла слава, откуда не ждали. Откликнулся, потому что история показалась мне смешной. Лично я ничего предосудительного в ней не нашел. Как мне показалось, в проектах на СТС были похожие по содержанию моменты. Ту же «Сашу-Таню» взять, вроде бы проект про семейные ценности, но и шуток про секс там много. От какого-то другого сюжета я, возможно, отказался бы. Сам я, конечно, вакцинирован, и QR-код у меня есть». О том, что ролик с его участием — часть серии, Максим Лебедев узнал уже постфактум. О заказчиках контента актеру ничего не известно — работу он нашел по объявлению в интернете. «В объявлении никакой информации не было, — говорит он. — Мы все, к сожалению, сейчас работаем по объявлению, если нет агента, который за тебя берется. Тебе присылают сценарий, записываешь пробы, и, если нравишься режиссеру, тебя берут. Как говорил в интервью один известный артист, между «работать» и «не работать» я выбрал «работать». Я — артист. Как сантехника вызывают починить трубу, меня вызывают сыграть роль. Никто же не пострадал от этого».



Второй видеоролик из серии выглядит уже не таким вегетарианским. Если история про свингеров играет на глубинном мужском страхе отрастить рога, то кино про то, как два карикатурных гея заходят в бар, обеими ногами стоит на неприязни к вполне определенной социальной группе. По сюжету, за геями наблюдают мужчина и девушка. Он — убежденный гомофоб и считает, что «такие» должны сидеть дома, она — поначалу настроена либерально. Затем нетрадиционно ориентированных посетителей бармен просит уйти, потому что они не вакцинировались. Девушка в непечатной форме признает, что ее спутник был прав изначально. Занавес.



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Главную роль исполнил Владимир Царулков, который специализируется на ролях уголовников, бандитов и десантников. Зрителю может быть знаком по эпизодическим ролям в сериалах «Ольга», «Домашний арест» и в киноленте «Бабушка легкого поведения». Он тоже выложил свою работу у себя в Instagram. «Сорри, если видяшка задела «ненатуралов», и, пожалуйста, не надо подоплеку тут искать!» — прокомментировал он «смешную социалочку». Девушку, которая выступает против оголтелой гомофобии, но за вакцинацию, сыграла молодая актриса Дарья Кормышева. Играет на фортепиано, профессионально танцует фламенко, окончила Институт Современного Искусства. «Пандемия нанесла огромный ущерб и театральной сфере, и актерам, — рассказала Дарья Кормышева «Фонтанке». — Мы выпускались, когда был карантин, застали учебные пары на дистанте, не все сыграли свои выпускные спектакли. Актеры сегодня вынуждены браться за любую работу. Не совсем, конечно, за любую. Но эта реклама сделана с юмором». Дарья не прививалась, потому что недавно переболела. «Я придерживаюсь мнения, что лучше я выработаю свой иммунитет. Не буду говорить, что непривитые — это те, как мы называем их в ролике. Но я сама пока не хотела бы прививаться», — говорит девушка. В сценарии ролика она не увидела дискриминации ЛГБТ-сообщества. «Ни актеры, ни авторы сценария не ставили целью ущемить или причинить боль кому-либо, — говорит Кормышева. — Это история про тех, кто не прививается. Мне в Тик-Токе задают вопрос о заказчиках, но на площадке мы все обходили эту тему. Я не думала, что настолько завирусится ролик. Объявление нашла сама на одном из ресурсов о кастингах. Отправила заявку. Там было написано, что ролик про вакцинацию, был прикреплен сценарий. Актер — это всего лишь инструмент. Идея, которую мы транслируем, не обязательно должна совпадать с нашим мнением. Так же как у людей, которые рекламируют лекарства, которые не работают. Даже в театре сейчас очень много пропаганды. Актеры, которые не имеют финансовой подушки, вынуждены соглашаться на это. Но они относятся к этому исключительно как к работе».



За стойкой бара некоторые комментаторы в Twitter «опознали» футболиста Мамаева, но это, конечно, не он, а актер и фотомодель, выпускник Пензенского колледжа искусств Всеволод Толокнов. В рекламе и агитации парень с модными татуировками снимается не впервые. Его можно увидеть на сайтах интернет-магазинов внутри выставленных на продажу толстовок. А в социальной сети «Одноклассники» висит видеоролик про раскаявшегося белорусского силовика с Толокновым в главной роли. Расценки на подобную подработку не поражают воображение. Смена актера массовки может стоить от 800 до 2 тысяч рублей за весь проект. Исполнители главных ролей получают за участие в подобном ролике порядка 15–20 тысяч рублей. Что считается неплохим предложением, потому что «это всего пара часов твоего времени».

Действие третьего ролика разворачивается на съемках порнофильма. Ключевую сцену снимают мучительно долго. «49 минут 34 секунды», — сообщает помощница режиссера с секундомером. И тут исполнительница главной роли перестает чувствовать вкусы и запахи прямо посреди рабочего процесса. У девушки паника, но ее партнеры равнодушны — один привит, другой ревакцинировался. Только третий, в красном комбинезоне водопроводчика, поддается панике и бежит делать ПЦР, хотя тоже сделал прививку заранее. Помрежка с секундомером — обладательница внешности эпохи Возрождения Елизавета Захарова. «Порой хочется носить пышные, воздушные платья, развивающиеся на ветру, и верить в чудеса, как бы банально это не звучало...» — сообщает она подписчикам в Instagram. От комментария девушка не отказалась, но обещала ответить «позже». В роли нервного водопроводчика выступил Антон Григорьев, выпускник Санкт-Петербургского института культуры. На сайте для актеров в поисках работы он сообщает, что учился в мастерской Николая Поздеева. 4,5 года работал в театрах, сыграл более 30 спектаклей, в половине их них — главные роли.

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Судя по странице в «ВК», актер читает и даже репостит публикации «Фонтанки». «Вакцинация на протяжении веков спасала население, примеров много: оспа, корь, полиомиелит. Так же любые препараты имеют свои последствия. Особенно если они сделаны на скорую руку и в каком-то глупом соперничестве, — рассказал Григорьев «Фонтанке». — К сожалению, большая часть актёров не вправе выбирать проекты и рады любой возможности заработать. Данный ролик я рассматриваю лишь с точки зрения юмора. Надеюсь, люди будут умнее и не поведутся на любого рода пропаганду, а решат всё самостоятельно». При этом Антон Григорьев уточнил, что сам он прививку от коронавируса сделал. А вот исполнителей главных ролей в этом опусе узнать так и не удалось ни в лицо, ни по другим приметам. Возможно, корреспондент не те мультики смотрит.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

