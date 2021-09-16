Фото: Скриншот видео/ Телеграм канал Жизнь насекомых Поделиться Поделиться







«Прошу тебя, цунами, назови всё своими именами», — написала в «Инстаграме» исполнительница роли «невесты» в одном из провокационных «предвыборных» роликов. Как тут откажешь. Перечисляем героев и героинь по порядку.

В 2018 году, когда соцсети содрогнулись от предвыборного ролика про «гея на передержке», адепты вирусного пиара всего лишь пробовали перо. В сентябре 2021 года, практически накануне старта трехдневного голосования, на избирателей обрушился целый поток креатива — с нецензурной лексикой, травмоопасными сексуальными практиками и объективацией мужчины. По замыслу авторов этот поток должен пролиться на мельницы тех, кто все последние годы запрещал нам материться, практиковать нетрадиционное в отношениях и смотреть не те спектакли. На этот раз обошлись без участия звезд, а изначально скромные бюджеты, судя по всему, урезали прямо в ходе производства. И что самое обидное, никаких титров в конце. «Фонтанка» исправляет эту оплошность продюсеров.



Сомнительная затея Самый серьезный резонанс вызвал микросериал про безымянного юношу и его девушку Лену. Лене неймется «попробовать что-то новое», но всякий раз это выходит боком несчастному парню. В финале каждого ролика молодой человек посылает инициативную девицу отборнейшим матом с «ее новым». Не без причины. В серии про секс Лена врывается во внутренний мир героя с устрашающего вида фаллоимитатором. Врач констатирует: «Жопа зарастет через две недели».

Роль пострадавшего задом исполняет артист театра «Мастерская Брусникина» Даниил Газизуллин. «Мне скучно играть самого себя, — рассказывает о себе Даниил на сайте «Мастерской». — Хочется отстраниться и придумать человека, найти, поиграть им. Но только чтобы это была честная игра, здоровая. Вот к этому стремлюсь». В Театре на Бронной Газизуллин занят в спектакле «Норма» по Сорокину в собирательной роли «крестьян». В 2018 году засветился в эпизодической роли черного копателя в сериале «Ищейка-3». Как актер дубляжа озвучил жутковатого персонажа Барри Кеогана в «Легенде о зеленом рыцаре». Теперь в его портфолио есть три короткометражки про «сомнительную затею».

Лену, похожую на Эмбер Хёрд на минималках (интересно, предлагала ли она Джонни Деппу «попробовать что-то новое», прежде чем у них все завертелось?), играет Кристина Строителева (Вайнас) . У нее на съемочных площадках опыт побогаче. В 2018 году изображала абитуриентку в ролике предвыборной кампании Собянина под руководством режиссера Владимира Котта. Рекламировала конфетки. Была проводницей в киноленте «Поездатый Новый год». В театральном репертуаре — Шекспир. Теперь поклонники знают, как Кристина выглядит в стрингах и со взведенным фаллоимитатором. В «Инстаграме» друзья по-доброму поддевают девушку комментариями под фото: «Попробуешь что-то новое?)»

«Материал отсняли за 12 часов. Кто заказчик — я не знаю, я никакие детали вам сообщать не имею права, — сказала «Фонтанке» агент Кристины Строителевой Татьяна Передерий. — Все прошло хорошо». Что там за член у Чувашкина Еще больше, чем гиперактивная Лена, пользователей соцсетей озадачил видеоролик про девичник. Создатели целятся в женскую аудиторию, нисколечко не заботясь о психологическом комфорте мужской. Видимо, понимая, что со времен слогана «Коней на переправе не меняют» слишком много воды утекло.

Итак, подружки поздравляют невесту в кафе. Судя по антуражу, свадьба ожидается весьма скромненькая. «За то, что у тебя больше никогда не будет секса ни с кем, кроме Чувашкина! Так что — не чокаясь!» — портит настроение новобрачной кудрявая дама в жакете. «Что? Один член на всю жизнь — сомнительный повод для праздника», — говорит другая подруга. «Секс со знакомым мужчиной это же... лучшее... — глуповато улыбаясь, говорит невеста. — Но он же знает, что ты любишь, где. Знает все твои точечки. И знает, как доставить тебе удовольствие».

«Невеста» — студентка ГИТИСа Валерия Столбикова. Числится в Мастерской Е. Б. Каменьковича и Д. А. Крымова. В портфолио пока негусто, в 2010 году вела телепередачу «Детский час». Ради роли «невесты» девушка зачесала за уши роскошную гриву вьющихся волос. В «Инстаграме» оставляет романтичные подписи под фото: «Прошу тебя, цунами, назови всё своими именами. Прошу тебя, торнадо, наведи порядок...»

Валерия зажигательно танцует, много путешествует и явно достойна большего, чем член какого-то Чувашкина на всю оставшуюся жизнь. Агент девушки в разговоре с корреспондентом подтвердила, что «Фонтанка» правильно угадала актрису, но комментировать ничего не стала: «Мы вне политики».

Кстати, про Чувашкина. Рискуя нарваться на хит-парад дикпиков, гуглим, что же у него там такое особенное. И обнаруживаем полный сценарий ролика — вместе с датированным 9 сентября объявлением о поиске актрисы на роль «подруги-хипстера». Оплата — 20 тысяч рублей минус 20%. Итого 16 «косых» на руки. Судя по сценарию, поначалу в сцене «девичника» предполагалось больше реквизита: «За столиком в ресторане сидят 3 девушки. Одна из них в фате. Они празднуют девичник. Все в одинаковых футболках с надписью «Прощай Котоносова, Здравствуй Чувашкина». Рядом со столом шарики с такой же «айдентикой». На «айдентике», судя по всему, решили сэкономить. Заявки с «само-пробами» предлагалось отправлять на адрес электронной почты, который время от времени фигурирует в объявлениях о поиске актеров на мелкие эпизодические роли в сериалах. Видимо, на этот призыв откликнулась выпускница Хабаровского института искусств Аиша Мещерякова. В резюме девушка сообщает о себе: «Профессионально танцую танец живота, гоу-гоу, стрип-пластику». Мещерякова то и дело мелькает в телевизоре и берется за самую разную работу. В феврале прошлого года исполнила роль богатой и избалованной ответчицы в передаче «Дела судебные с Алисой Туровой. Битва за будущее». По сценарию она «забеременела от красивого, а замуж вышла за богатого». В мае 2020-го Аиша пыталась попасть в массовку на съемки рекламы и сериалов в Москве. «Женщины 20–35 лет, оплата 1500», — говорилось в объявлении.

«Актеры массовых сцен иногда и за 800 рублей смену отрабатывают, — рассказала «Фонтанке» Аиша Мещерякова. — Но у профессиональных актеров расценки другие. Я не знаю, что за гонорары были опубликованы в соцсетях за работу над роликом о девичнике, я свой гонорар не разглашаю. Съемки заняли около шести часов, два из них ушли на подготовку — грим, костюм. О заказчике и распространителе роликов я ничего не знаю». Как и в случае сериала про Лену, режиссеры-постановщики этого праздника жизни остались за кадром. Если им покажется несправедливым, что мы проехались только по исполнителям, а не по заказчикам, мы с удовольствием предоставим им слово. Ты задеваешь меня за живое Еще один зажигательный ролик призывает прийти на выборы. В главных ролях — пышная грудь и постер с Владимиром Путиным на стене.

Автор: Agwe Agency/ youtube.com

Это единственное произведение обсуждаемого жанра, в котором обозначено авторство. Источник креатива — коммуникационное агентство «Agwe.pro». «Можем копать. Под ваших конкурентов). А если серьезно — классический набор: от реализации общественных и политических интернет-проектов и сопровождения выборных кампаний в Сети до тщательного преследования ваших оппонентов в Интернете», — сообщают авторы ролика на сайте агентства.

Кино про прерванный неодолимым желанием голосовать секс снималось в Чебоксарах. Сценаристы выбирали, кого именно повесить на стену в финале, из нескольких вариантов. Утверждают, что сняли несколько версий горячего видео, но опубликовать решили то, что с президентом. «Это не заказ со стороны, собственная инициатива, — рассказал «Фонтанке» руководитель агентства «Agwe.pro» Андрей Таштимиров. — От идеи до воплощения — пара дней. Подобрали героев, сняли квартиру, весело провели время и сделали несколько вариантов с разными героями агитационных печатных материалов. Хотели «зацепить» лояльную и нелояльную аудитории. Реакция в соцсетях наши ожидания оправдала». Исполнительнице главной роли Анастасии Крыловой едва исполнилось 18, но она уже известна в «Инстаграме» как бельевая модель. В 2021 году девушка рекламирует бюстгальтеры с эффектом пуш-ап. Пилит незатейливые видосики в «Тик-токе» под ником «Одуванчик». В Чебоксарах Анастасия работает в театре «Станиславский.com», занята в спектаклях «Девочки, одумайтесь!» и «Мой дедушка был вишней».

От комментариев «Фонтанке» актриса отказалась. Просила понять и простить. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»