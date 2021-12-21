Камеры сняли, как лихач собирает десятки авто в Москве, включая машину китайского консула

Видео ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК опубликовал в своем Telegram-канале московский департамент транспорта. На записи видно, как летящий между рядами собирает автомобили, движущиеся с небольшой скоростью в плотном потоке. В очередном столкновении машину лихача разворачивает поперек дороги вместе с белым кроссовером, и он останавливается.

Массовая авария, произошедшая утром 21 декабря в Москве, попала на камеры видеонаблюдения. Среди двух десятков поврежденных машин оказался и автомобиль консула Китая. Сообщается о пострадавших.

По информации департамента ГОЧСиПБ Москвы , водитель нарушил скоростной режим, выехал между двумя полосами и протаранил 16 машин. В результате пострадал один человек, его передали медикам. Столичная ГИБДД сообщает, что, по предварительным данным, повреждения получили 20 автомобилей, а пострадали двое. Травмы у них не тяжелые. Водителя Ford, который устроил замес, проверяют на состояние опьянения .

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, участниками аварии в том числе оказались машины такси, каршеринга и автомобиль посольства Китая в РФ. За рулем последнего находился консул, он не пострадал.

Для ликвидации последствий ДТП на место вызвали девять эвакуаторов. «Все поврежденные автомобили будут бесплатно перемещены в безопасное место», — отметили в московском дептрансе.