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На Кутузовском в Москве столкнулись несколько машин. Виноват может быть пьяный водитель

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На Кутузовском проспекте в Москве утром 21 декабря произошла авария с участием нескольких машин. По предварительной информации, никто не пострадал, но на дорожном движении ДТП сказалось плохо.

«На внешней стороне ТТК (перед развязкой с Кутузовским проспектом), по предварительной информации, столкнулись 9 автомобилей. Движение сильно затруднено. Выбирайте пути объезда», — сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

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По данным ТАСС, пострадавших машин было 15. Источник агентства сообщил, что среди участников есть автомобили такси, каршеринга, а также один с дипломатическими номерами.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД столицы, авария произошла из-за водителя Ford Explorer, которого сейчас проверяют на опьянение.

Фото: Дептранс. Оперативно
Фото: На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА

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Комментарии (3)

f0ntan
Авария произошла не на Кутузовском, а на 3 транспортном кольце в районе съезда на Кутузовский. А на Кутузовском, на котором немало происходит аварий, да необходимо сделать разделитель-отбойник. А что касается всяких правительственных делегаций, то ведь уже построен платный скоростной дублер Кутузовского. Вот пусть по нему и мчатся
Opioman
Вот тут тот случай когда виноват Путин. Потому что на кутузовском давно надо сделать разделитель, чтобы лобовых вечных не было а охрана президента не даёт (им самим там кататься нравится) вот и борются с последствиями а не с причиной
angel of death
понакупят прав =)))) не насосала, а подарили =))))
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