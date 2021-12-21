На Кутузовском в Москве столкнулись несколько машин. Виноват может быть пьяный водитель

На Кутузовском проспекте в Москве утром 21 декабря произошла авария с участием нескольких машин. По предварительной информации, никто не пострадал, но на дорожном движении ДТП сказалось плохо.



«На внешней стороне ТТК (перед развязкой с Кутузовским проспектом), по предварительной информации, столкнулись 9 автомобилей. Движение сильно затруднено. Выбирайте пути объезда», — сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

