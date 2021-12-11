«Жителей пропускают и двери им открывают». Бизнесмен Коновалов прокомментировал стычку с охранниками у парадной на Рубинштейна

«Никакого конфликта не было. Это наши сотрудники. На нашем видео видно, что жителей пропускают и двери им открывают. А то, что жители рядом стояли и снимали что-то, потому что им вброс хотелось сделать, это их право. Никакого прекращения доступа не было, это обидная неправда», — прокомментировал бизнесмен в разговоре с «Фонтанкой».
По словам Коновалова, охрану у парадной выставили по запросу жителей. Когда в баре не было места, посетители слонялись по лестнице. Чтобы прекратить хождение, пришлось организовать «фейсконтроль». Охранники знают собственников в лицо и доступу в квартиры не препятствуют.
Накануне вечером жительнице дома 1 на улице Рубинштейна пришлось помёрзнуть на улице. По словам петербурженки, охранники бара Commode не пускали её в парадную. Позже в соцсетях местные жители уточнили, что женщине удалось войти внутрь только после того, как спустился ещё один охранник, который уже и узнал её в лицо.
предоставлено Александром Коноваловым
Бар Commode расположен в парадной жилого дома. Собственники много лет пытаются закрыть заведение, обращаясь в различные инстанции. В декабре 2020 года за неоднократные нарушения коронавирусного режима Commode штурмовала команда Смольного, полиции и Росгвардии. Сотрудникам и клиентам досталось дубинками, было возбуждено несколько уголовных дел. Но бар продолжил работу.