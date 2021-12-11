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«Жителей пропускают и двери им открывают». Бизнесмен Коновалов прокомментировал стычку с охранниками у парадной на Рубинштейна

Охранники бара Commode, расположенного в парадной жилого дома, не конфликтовали собственницей квартиры. Такую версию выдвинул партнёр владельцев части баров на Рубинштейна, предприниматель Александр Коновалов, 11 декабря.

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«Никакого конфликта не было. Это наши сотрудники. На нашем видео видно, что жителей пропускают и двери им открывают. А то, что жители рядом стояли и снимали что-то, потому что им вброс хотелось сделать, это их право. Никакого прекращения доступа не было, это обидная неправда», — прокомментировал бизнесмен в разговоре с «Фонтанкой».

По словам Коновалова, охрану у парадной выставили по запросу жителей. Когда в баре не было места, посетители слонялись по лестнице. Чтобы прекратить хождение, пришлось организовать «фейсконтроль». Охранники знают собственников в лицо и доступу в квартиры не препятствуют.

Накануне вечером жительнице дома 1 на улице Рубинштейна пришлось помёрзнуть на улице. По словам петербурженки, охранники бара Commode не пускали её в парадную. Позже в соцсетях местные жители уточнили, что женщине удалось войти внутрь только после того, как спустился ещё один охранник, который уже и узнал её в лицо.

предоставлено Александром Коноваловым

Бар Commode расположен в парадной жилого дома. Собственники много лет пытаются закрыть заведение, обращаясь в различные инстанции. В декабре 2020 года за неоднократные нарушения коронавирусного режима Commode штурмовала команда Смольного, полиции и Росгвардии. Сотрудникам и клиентам досталось дубинками, было возбуждено несколько уголовных дел. Но бар продолжил работу.

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Комментарии (4)

Dim22
Попасть домой нужно спросить разрешение и пройти фейс контроль
Владислав М
Кто вообще давал охранникам кабака полномочия кого-то пускать или не пускать в парадную?
У охранной фирмы есть договор с управляющей компанией или ТСЖ? Или это просто самоуправство?
Mai
Бизнесмент.
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