«Жителей пропускают и двери им открывают». Бизнесмен Коновалов прокомментировал стычку с охранниками у парадной на Рубинштейна

«Никакого конфликта не было. Это наши сотрудники. На нашем видео видно, что жителей пропускают и двери им открывают. А то, что жители рядом стояли и снимали что-то, потому что им вброс хотелось сделать, это их право. Никакого прекращения доступа не было, это обидная неправда», — прокомментировал бизнесмен в разговоре с «Фонтанкой».



По словам Коновалова, охрану у парадной выставили по запросу жителей. Когда в баре не было места, посетители слонялись по лестнице. Чтобы прекратить хождение, пришлось организовать «фейсконтроль». Охранники знают собственников в лицо и доступу в квартиры не препятствуют.

