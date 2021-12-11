FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -4
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Охранники баров не впускали в парадную жительницу дома на Рубинштейна

Жительница дома № 1 на улице Рубинштейна в Петербурге простояла перед входом в парадную около двадцати минут, прежде чем смогла попасть внутрь. По словам женщины, ее удерживали охранники двух баров, расположенных в здании.

1
Печать

«Меня силой удерживали на холоде и не впускали домой. Я подошла как всегда, набираю код, чтобы войти. Мне говорят: «Ты, бл*, куда. Куда, я тебе сказал? Паспорт давай». Вызвала полицию, никто не приехал», — рассказала горожанка.

Новость дополняется.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний