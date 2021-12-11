«Меня силой удерживали на холоде и не впускали домой. Я подошла как всегда, набираю код, чтобы войти. Мне говорят: «Ты, бл*, куда. Куда, я тебе сказал? Паспорт давай». Вызвала полицию, никто не приехал», — рассказала горожанка.
Новость дополняется.
Охранники баров не впускали в парадную жительницу дома на Рубинштейна
Жительница дома № 1 на улице Рубинштейна в Петербурге простояла перед входом в парадную около двадцати минут, прежде чем смогла попасть внутрь. По словам женщины, ее удерживали охранники двух баров, расположенных в здании.
«Меня силой удерживали на холоде и не впускали домой. Я подошла как всегда, набираю код, чтобы войти. Мне говорят: «Ты, бл*, куда. Куда, я тебе сказал? Паспорт давай». Вызвала полицию, никто не приехал», — рассказала горожанка.
Новость дополняется.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter