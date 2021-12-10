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Центр «Э» изучает социальные сети петербуржца. На одно уголовное дело пост уже нашли

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Оперативники центра «Э» задержали 40-летнего жителя Петербурга, его подозревают в реабилитации нацизма. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост в соцсети «ВКонтакте», который был опубликован мужчиной год назад.

Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, в тексте отрицались факты преступлений нацистов, а также содержалась ложь о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

В конце ноября 2021 года следственный отдел по Красносельскому району возбудил уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ. 8 декабря автор поста был задержан. Теперь следствие устанавливает иные эпизоды, детально изучая соцсети петербуржца, который, судя по странице в ВК, обычный работяга.

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Комментарии (20)

Brit
В третьем рейхе репрессии проходили по немецкому порядку:
если ты не был евреем, геем и с началом войны не слушал на полную громкость немецкую волну радио Би-Би-Си, тебе ничего не грозило.

Другое дело в СССР: ты мог быть бывшим царским генералом, спокойно служить в РККА и тебя никто не трогал. А мог быть старым большевиком или обычным работягой и твой лоб мазали зелёнкой, а в лучшем случае отправляли пилить лес.
ДуремарСПб.
Самим этим товарищам в погонам не страшно?Ведь они следующими будут репрессированы.
VKuser4069393
Ежкин кот, Фонтанка! Сказано же: "социально близкий", а не "работяга!"
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