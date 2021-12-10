Центр «Э» изучает социальные сети петербуржца. На одно уголовное дело пост уже нашли

Оперативники центра «Э» задержали 40-летнего жителя Петербурга, его подозревают в реабилитации нацизма. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост в соцсети «ВКонтакте», который был опубликован мужчиной год назад.



Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, в тексте отрицались факты преступлений нацистов, а также содержалась ложь о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.



В конце ноября 2021 года следственный отдел по Красносельскому району возбудил уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ. 8 декабря автор поста был задержан. Теперь следствие устанавливает иные эпизоды, детально изучая соцсети петербуржца, который, судя по странице в ВК, обычный работяга.

