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Снегоуборочный трактор врезался в троллейбус на Мытнинской, есть пострадавший

Уборка снега в центре Петербурга днем 9 декабря закончилась ДТП с участием троллейбуса. Одному из пассажиров понадобилась помощь медиков.

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Как сообщает читатель «Фонтанки» Илья, на Мытнинской улице, между 2-й и 3-й Советскими улицами трактор, грузивший снег, сдал задом в проезжавший мимо троллейбус и «снес ему бочину» с левой стороны сзади.

Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
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В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что ДТП произошло в 15:34 у 2-й Советской улицы. В троллейбус, следовавший по Мытнинской со стороны Новгородской улицы, врезался трактор, сдававший задним ходом. В результате в троллейбусе пострадал один пассажир. По предварительным данным, он получил ушиб.

На месте работает «скорая» и ГИБДД. Задержка в движении составила около получаса, сейчас оно восстановлено.

Фото: Читатель «Фонтанки» Илья

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
На Фонтанке написали статью, что ДТП произошло в 15:34 у 2-й Советской улицы. В троллейбус, следовавший по Мытнинской со стороны Новгородской улицы, врезался трактор, сдававший задним ходом.
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