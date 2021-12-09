Водители в Петербурге ловят столбы, автобусы и друг друга

В Петербурге на дорогах — обычные для обеденного времени пять баллов, и плотными пробками может «похвастать» только центр, но водители всё равно не могут разъехаться друг с другом и даже со столбами. За пару часов 9 декабря произошла целая россыпь ДТП.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина, у дома 48 по проспекту Королева легковой автомобиль Volkswagen врезался в фонарный столб, установленный на островке безопасности у пешеходного перехода и автобусной остановки. О пострадавших не сообщается. Для проезда другим участникам движения осталось чуть больше одной полосы.