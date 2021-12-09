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Водители в Петербурге ловят столбы, автобусы и друг друга

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В Петербурге на дорогах — обычные для обеденного времени пять баллов, и плотными пробками может «похвастать» только центр, но водители всё равно не могут разъехаться друг с другом и даже со столбами. За пару часов 9 декабря произошла целая россыпь ДТП.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина, у дома 48 по проспекту Королева легковой автомобиль Volkswagen врезался в фонарный столб, установленный на островке безопасности у пешеходного перехода и автобусной остановки. О пострадавших не сообщается. Для проезда другим участникам движения осталось чуть больше одной полосы.

Еще одному столбу, на этот раз светофорному, не повезло на проспекте Художников. Как сообщает Константин, на пешеходном переходе между проспектом Просвещения и Поэтическим бульваром Renault догнал Hyundai и впечатал его в пешеходный светофор.

На улице Пограничника Гарькавого LADA «решила проверить на прочность автобус», пишет Danny. Автобус предсказуемо оказался прочнее.

На проспекте Непокоренных, между Гражданским проспектом и улицей Бутлерова, таксист Uber не смог разъехаться с автомобилем Citroen и стукнул его, сообщает Лариса.

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На Кондратьевском проспекте, около дома 32, легковой автомобиль KIA въехал в припаркованный Renault Sandero, пишет Наталья. Судя по фото, «жертвами» ДТП пали задние бампер и противотуманка «Рено».

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На перекрестке проспекта Большевиков и улицы Крыленко сообразили на троих. Замыкающим в «паровозике» стал красный BMW.

А на Варшавской улице произошло два ДТП подряд. «ДПС оформляют предыдущее ДТП, а на том же месте опять кто-то зевнул!» — пишет Михаил.

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Утренний максимум 9 декабря составил в Петербурге 7 баллов.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

А13579
Как ещё они смогут понять, чем зима отличается от лета?
angel of death
понакупят прав, потом за руль садятся... если бы автошколы нормально бы учили - не было бы этих аварий... сколько в интернете историй учеников о том, что вместо 1 урока в 1 час 20 минут, он длится 40 минут или даже 20, а порой их инструктора отменяют и переносят - в итоге за руль садятся не подготовленные к управлению люди...
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