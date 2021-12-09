В петербургской школе прокомментировали задержание их педагога по подозрению в разврате

По данным «Фонтанки», в 2008 году он уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье, тогда получил условный срок и был освобожден в зале суда. 9 декабря «Фонтанка» обратилась за комментарием в учебное учреждение, где преподавал педагог.



Заместитель директора по воспитательной работе сказала, что знает о задержании коллеги, но подробно комментировать ситуацию отказалась. Не смогла она пояснить и то, почему специалист с судимостью за разврат, хоть и погашенной, оказался в стенах их школы.

