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Парк Малиновка прирастает почти 2 га, на которых хотели построить храм

Парк Малиновка «разрастется» почти на 2 га. Заксобрание Петербурга 8 декабря на заседании в первом чтении приняло долгожданную корректировку о возврате в состав парка территории, на которой ранее планировали построить храм. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

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Таким образом, общая площадь парка после принятия законопроекта в целом и вступления документа в силу составит 16,3 га, прирост — 1,9 га.

Борьба против застройки парка длилась почти 11 лет, в прошлом созыве Законодательного собрания поправку по Малиновке не раз исключали. Ярым сторонником возведения храма в этом месте является бывший спикер ЗакСа Петербурга, сейчас — депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

Депутаты нового созыва согласились, что принятие этого законопроекта — долгожданное событие и праздник, так как в Петербурге регулярно урезается площадь зеленых зон.

В последние годы Малиновку от начала строительства защищало ограничение стройки по высоте — не более 5 метров, однако до конца вопрос был не решен. Об истории этой борьбы подробно писала «Фонтанка».

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Комментарии (5)

VKuser488582
Ура!
Неожиданно хорошие новости от депутатов.
266458272
это чья же власть у нас.чтоб народу годами воевать с ней чтоб отстоять зеленые зоны которых в ЛЕНИНГРАДЕ почти что и не осталось при них..сколько же зелени они уничтожили за годы своего режима...октябрьская набережная..завод пигмент уничтожили а взамен муравейник не хуже кудрово.. (( октябрьская наб.34. вместе с подземной парковкой на территории сможет разместится не более 800 машин..квартир около 3 тысяч..куда 2 тысячи машин еще деть ? да и в малюсеньком дет саде места всем не хвати..школы вообще и близко НЕТ.мест отдыха 0. скамеек даже у парадных НЕТ. ДОРОГУ МЕЖДУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ И ОКТЯБРЬСКОЙ ОТКРЫЛИ .ДА ВОТ ХОТЬ И ЗНАКИ А МАШИНЫ ВСЕ РАВНО СТОЯТ ВДОЛЬ..ОСТАЛАСЬ ОДНА ПОЛОСА.НЕ РАЗЬЕХАТСЯ..НА НОЧЬ УЖЕ МЕСТ НЕТ И ЭТО ЕЩЕ ЧЕТВЕРТЬ КОМПЛЕКСА ТОЛЬКО ЗАСЕЛЕНА...жуть .И НЕБА ВО ДВОРАХ КУСОЧЕК.
Abu-Denis
Не прижилась в Малиновке Макаровка...
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