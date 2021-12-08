Парк Малиновка прирастает почти 2 га, на которых хотели построить храм

Таким образом, общая площадь парка после принятия законопроекта в целом и вступления документа в силу составит 16,3 га, прирост — 1,9 га.



Борьба против застройки парка длилась почти 11 лет, в прошлом созыве Законодательного собрания поправку по Малиновке не раз исключали. Ярым сторонником возведения храма в этом месте является бывший спикер ЗакСа Петербурга, сейчас — депутат Госдумы Вячеслав Макаров.



Депутаты нового созыва согласились, что принятие этого законопроекта — долгожданное событие и праздник, так как в Петербурге регулярно урезается площадь зеленых зон.

