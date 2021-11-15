Новый ЗакС изгоняет из Малиновки призрак религиозной застройки

Фото: Церковь св. Жен-Мироносиц в парке Малиновка (проект) на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







Губернатор Александр Беглов два года назад внес предвыборный законопроект-обещание закрыть больную для Петербурга историю с возможным строительством храма в парке Малиновка. Парламент взялся рассматривать это предложение только после ухода из Мариинского дворца Вячеслава Макарова, который не раз заявлял: храм будет построен, несмотря ни на что.

В Мариинском дворце на заседании профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству стряхнули пыль с завалявшегося законопроекта по одной из болезненных для петербуржцев тем — застройке парка Малиновка.



Члены комиссии единогласно рекомендовали Заксобранию принять в первом чтении законопроект, корректирующий закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), а именно добавить парку Малиновка (в границах проспекта Энтузиастов, улицы Передовиков, проспектов Косыгина и Индустриального) почти 1,9 га за счет территории, некогда отданной Смольным под строительство масштабного храмового комплекса. Сомнений, что депутаты поддержат эту инициативу, практически нет, в случае ее принятия площадь парка составит более 16,3 га.

Замглавы комитета имущественных отношений Елена Пастухова констатировала, что инвентаризация участка проводилась по заявкам граждан неоднократно, и у территории нет обременений, мешающих придать ей «зеленый» статус.

История тянется с 2010 года, когда Смольный выделил в парке Малиновка территорию под религиозную стройку. Общественность узнала об этом решении, только когда туда заехала строительная техника. После этого начался период протестов горожан, судебных разбирательств и противостояния Мариинского дворца и Смольного, в которых сидели ответственные за решения по стройке депутаты и чиновники.



С тех пор знамя главного поборника строительства религиозного объекта подхватил у Милонова Вячеслав Макаров, который пробыл хозяином Мариинского дворца, точнее, спикером парламента два созыва, до недавнего ухода Госдуму. Парламентское большинство, состоящее из представителей «Единой России», регулярно отказывалось возвращать участку «зеленый» статус в рамках Генплана и закона о ЗНОП и отклоняло предложения оппозиционных депутатов. Поэтому создалась патовая, но все же тревожная ситуация: по сути Малиновка не была защищена от вырубки.

К слову, проект храмового комплекса курировал протоиерей Петр Мухин. С января 2014 года он стал настоятелем храма Святого Николая Чудотворца, домовой церкви Мариинского дворца. По слухам, священнослужитель является духовником Макарова.

«Последние несколько лет история напоминала театр абсурда... уже администрация предлагала вернуть участок в ЗНОП, это принималось в первом чтении, а потом поправкой какого-нибудь единоросса это предложение выкидывалось. И Вячеслав Серафимович Макаров обычно с трибуны заявлял: "А я вам говорю, что тут будет храм". Я обычно отвечал: "А я вам говорю, что храма тут не будет"», — вспоминал защитник Малиновки, депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Макаров действительно неоднократно грозился, что религиозный объект там все же появится, в последний раз — весной 2021 года за полгода до выборов.



После назначения Александра Беглова врио губернатора претендент на кресло градоначальника внес на рассмотрение законопроект о включении спорного участка в состав парка, а осенью 2019 года Смольный одобрил выделение приходу альтернативной территории. Она расположена северо-западнее пересечения улицы передовиков и Российского путепровода, это примерно в километре от Малиновки.

Интересно, что ни приход, ни другая организация до сих пор не получили разрешение на строительство на выданном взамен Малиновки участке.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

