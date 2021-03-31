Макаров о парке Малиновка: «Там будет православный храм»

Включить участок в парке Малиновка, где несколько лет назад горожанам удалось добиться отказа от планов по строительству храма, в реестр зеленых насаждений (ЗНОП), предложил глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Для религиозного объекта нашли новое место, а губернатор Александр Беглов пообещал включить территорию в состав «зеленки». Сейчас от застройки ее защищают только правила землепользования и застройки, которые установили ограничение по высоте — 5 метров.



«Пройдет время, может быть месяцы, может быть годы, но храм-то православный будет... — прокомментировал спикер предложенную поправку, а затем обратился к представителю Смольного в парламенте Юрию Шестерикову: — Вот я ему сказал, и вам тоже говорю, и всем членам правительства, которые предлагают исключить территории из-под православного храма, если они желают. Там будет православный храм!»