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Макаров о парке Малиновка: «Там будет православный храм»

В Петербурге парк Малиновка снова не получил статус сквера

Глава парламента Петербурга Вячеслав Макаров 31 марта заявил, что в парке Малиновка в будущем появится православный храм. Так он прокомментировал предложенную поправку о включении территории в реестр зеленых насаждений, которую рассматривает Заксобрание.

Включить участок в парке Малиновка, где несколько лет назад горожанам удалось добиться отказа от планов по строительству храма, в реестр зеленых насаждений (ЗНОП), предложил глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Для религиозного объекта нашли новое место, а губернатор Александр Беглов пообещал включить территорию в состав «зеленки». Сейчас от застройки ее защищают только правила землепользования и застройки, которые установили ограничение по высоте — 5 метров.

«Пройдет время, может быть месяцы, может быть годы, но храм-то православный будет... — прокомментировал спикер предложенную поправку, а затем обратился к представителю Смольного в парламенте Юрию Шестерикову: — Вот я ему сказал, и вам тоже говорю, и всем членам правительства, которые предлагают исключить территории из-под православного храма, если они желают. Там будет православный храм!»

Большинством голосов парламент отклонил поправку.

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Комментарии (15)

Zdobsi
На том свете карманов нет. И храмов тоже.
Не о школах и не о поликлиниках беспокоится человек....
Mimo_Prohodil
Может лучше бассейн, или кружок для юных натуралистов, физиков, химиков?
Макаров, уходи в монастырь. Желательно подальше. Или строй у себя на Петроградке вместо гробов
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