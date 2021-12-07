Регистратор заснял, как микроавтобус на Доблести отправил «ГАЗель» во встречные машины

Авария случилась около часа дня на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как транспорт на Доблести стоит в ожидании зеленого сигнала светофора. Однако водитель микроавтобуса, не став ждать, выкатывается на перекресток. В этот момент по Петергофскому проезжает грузовая «ГАЗель». В итоге фургон получает удар сбоку в заднюю часть, отчего его разворачивает и несет прямо на встречку.
В итоге участниками ДТП, со слов очевидцев, стали шесть машин. Проезд по шоссе оказался почти заблокирован, и на перекрестке скопились пробки со всех сторон. По данным «Яндекс.Пробок», движение там затруднено до сих пор.