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Регистратор заснял, как микроавтобус на Доблести отправил «ГАЗель» во встречные машины

Массовая авария, произошедшая в Красносельском районе Петербурга днем 7 декабря, попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. ДТП спровоцировала спешка.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16089220" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Авария случилась около часа дня на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как транспорт на Доблести стоит в ожидании зеленого сигнала светофора. Однако водитель микроавтобуса, не став ждать, выкатывается на перекресток. В этот момент по Петергофскому проезжает грузовая «ГАЗель». В итоге фургон получает удар сбоку в заднюю часть, отчего его разворачивает и несет прямо на встречку.

В итоге участниками ДТП, со слов очевидцев, стали шесть машин. Проезд по шоссе оказался почти заблокирован, и на перекрестке скопились пробки со всех сторон. По данным «Яндекс.Пробок», движение там затруднено до сих пор.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16089220" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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