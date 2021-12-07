«ГАЗель» собрала кучу-малу на Доблести, но со слов очевидцев, виновата не она

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе столкнулись шесть машин. Среди участников ДТП — грузовая «ГАЗель» и микроавтобус, которые, по словам участников группы, и стали зачинщиками всей свалки.

«"Транзит" с Доблести на красный поехал. «ГАЗель» ехала в сторону Петергофа на зелёный. От удара собрала всех на встречке», — пишет Nikolia.

О пострадавших не сообщается. Из-за аварии проезд по Петергофскому шоссе оказался практически заблокирован, встречные потоки протискиваются по одной полосе. По данным «Яндекс.Пробок», у перекрестка скопились заторы со всех сторон, особенно плотная пробка на Петергофском шоссе со стороны улицы Адмирала Трибуца.