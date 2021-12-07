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«ГАЗель» собрала кучу-малу на Доблести, но со слов очевидцев, виновата не она

Массовая авария спровоцировала транспортный коллапс на одном из перекрестков Красносельского района Петербурга. Из-за ДТП проезд оказался заблокирован почти полностью.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе столкнулись шесть машин. Среди участников ДТП — грузовая «ГАЗель» и микроавтобус, которые, по словам участников группы, и стали зачинщиками всей свалки.

«"Транзит" с Доблести на красный поехал. «ГАЗель» ехала в сторону Петергофа на зелёный. От удара собрала всех на встречке», — пишет Nikolia.

О пострадавших не сообщается. Из-за аварии проезд по Петергофскому шоссе оказался практически заблокирован, встречные потоки протискиваются по одной полосе. По данным «Яндекс.Пробок», у перекрестка скопились заторы со всех сторон, особенно плотная пробка на Петергофском шоссе со стороны улицы Адмирала Трибуца.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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