На создателей фильма «Цой» просят возбудить уголовное дело за фальсификацию доказательств

Как сообщила «Фонтанке» адвокат Александра Николаева, заявление подано 6 декабря в отдел МВД по району Преображенское города Москвы. В обращении говорится о договоре, якобы подписанном режиссером Учителем и бывшим штатным фотографом Ленконцерта Виктором Елизаровым. По тексту соглашения, снимавшая фильм о Цое студия «Рок» получала права на использование фотографии музыканта.

Снимок стал предметом спора в гражданском суде — о нарушении авторских прав. Процесс выиграл Алексей Учитель — на основании соглашения с Елизаровым.



В сентябре 2021 года нотариус удостоверила подлинную личную подпись фотографа. По мнению заявителей, она имеет существенные отличия от стоящей под договором со студией «Рок».



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