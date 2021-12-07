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На создателей фильма «Цой» просят возбудить уголовное дело за фальсификацию доказательств

Наследники Виктора Цоя обратились в столичную полицию с просьбой возбудить уголовное дело после выхода в прокат фильма Алексея Учителя. Создателей ленты «Цой» потомки музыканта подозревают в фальсификации.

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Как сообщила «Фонтанке» адвокат Александра Николаева, заявление подано 6 декабря в отдел МВД по району Преображенское города Москвы. В обращении говорится о договоре, якобы подписанном режиссером Учителем и бывшим штатным фотографом Ленконцерта Виктором Елизаровым. По тексту соглашения, снимавшая фильм о Цое студия «Рок» получала права на использование фотографии музыканта.

Снимок стал предметом спора в гражданском суде — о нарушении авторских прав. Процесс выиграл Алексей Учитель — на основании соглашения с Елизаровым.

В сентябре 2021 года нотариус удостоверила подлинную личную подпись фотографа. По мнению заявителей, она имеет существенные отличия от стоящей под договором со студией «Рок».

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Учитывая, что соглашение с вероятными признаками подделки было представлено в суд и было признано доказательством, наследники Цоя просят возбудить уголовное дело по двум статьям УК — 303 «Фальсификация доказательств» и 327 УК «Использование заведомо подложного документа».

Заявители опираются в том числе на почерковедческое заключение специалиста о том, что подпись под соглашением со студией «Рок» выполнена не Виктором Елизаровым, а другим лицом.

Ранее «Фонтанка» рассказывала об обращении наследников Цоя в петербургскую полицию с просьбой возбудить в отношении Алексея Учителя еще одно уголовное дело.

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Комментарии (3)

Карабас Барабас
А самого Елизарова не спрашивали, чья подпись?
Brevnault
Цена вопроса?
Савва Морозов
учитель даже хороший фильм не смог создать.
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