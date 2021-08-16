FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Сын Виктора Цоя обжаловал решение суда по иску к создателям фильма об отце

Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына рок-музыканта, основателя группы «Кино» Виктора Цоя на решение Савеловского райсуда, отклонившего его иск. Александр Цой подавал очередное заявление к создателям фильма о его отце. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба московских судов.

Сын музыканта считает, что авторы фильма «Цой» без разрешения использовали фотографии его отца, которые ранее не публиковались. Александр просил, чтобы эти кадры удалили, а также убрали фамилию музыканта из названия. Кроме того, истец хотел получить 110 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда — за несогласованное использование фотографий.

Ранее Александр Цой подавал к авторам и прокатчикам фильма два иска в ноябре прошлого года — оба отклонил Пресненский районный суд Москвы. Режиссер «Цоя» Алексей Учитель прокомментировал ситуацию на странице в Facebook, выразив удивление по поводу претензий.

«Было два иска о том, что мы якобы оскорбили в фильме честь и достоинство Виктора. Оба этих иска были отклонены в Пресненском районном суде города Москвы. Это объективно. Мы не нарушали законов Российской Федерации, рассматривать нечего. Но наши оппоненты не остановились. Подан новый иск. Почему-то теперь в Савеловский районный суд Москвы, который территориально не имеет никакого отношения к ответчикам. Насколько мне объяснили юристы, так делать запрещено. Непонятно, чего хотят добиться те, кто подал иск в другом месте. И странно, почему судья Савеловского суда, которая этот иск приняла, не уважает решений своих коллег из Пресненского суда», — написал режиссер.

Сюжет ленты «Цой» строится вокруг истории о том, как после аварии, в которой он погиб, водитель «Икаруса», врезавшегося в автомобиль, везёт тело с гробом на похороны, а в салоне собираются друзья музыканта. При этом сам музыкант появляется на экране исключительно в кадрах хроники. Подробнее о том, почему кино Учителя возмутило наследников Цоя, читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Alkaline
«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!»

Виктор Цой
Laplace
Повторный иск возможен, если есть изменения в предмете или основаниях иска.
f0ntan
Учитель мало отстриг бабла Цою-младшему, который носит туже фамилию, что и название оспариваемого им фильма, и считает эту фамилию своим патентом
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний