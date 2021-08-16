Сын Виктора Цоя обжаловал решение суда по иску к создателям фильма об отце

Сын музыканта считает, что авторы фильма «Цой» без разрешения использовали фотографии его отца, которые ранее не публиковались. Александр просил, чтобы эти кадры удалили, а также убрали фамилию музыканта из названия. Кроме того, истец хотел получить 110 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда — за несогласованное использование фотографий.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына рок-музыканта, основателя группы «Кино» Виктора Цоя на решение Савеловского райсуда, отклонившего его иск. Александр Цой подавал очередное заявление к создателям фильма о его отце. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба московских судов.

Ранее Александр Цой подавал к авторам и прокатчикам фильма два иска в ноябре прошлого года — оба отклонил Пресненский районный суд Москвы. Режиссер «Цоя» Алексей Учитель прокомментировал ситуацию на странице в Facebook, выразив удивление по поводу претензий.



«Было два иска о том, что мы якобы оскорбили в фильме честь и достоинство Виктора. Оба этих иска были отклонены в Пресненском районном суде города Москвы. Это объективно. Мы не нарушали законов Российской Федерации, рассматривать нечего. Но наши оппоненты не остановились. Подан новый иск. Почему-то теперь в Савеловский районный суд Москвы, который территориально не имеет никакого отношения к ответчикам. Насколько мне объяснили юристы, так делать запрещено. Непонятно, чего хотят добиться те, кто подал иск в другом месте. И странно, почему судья Савеловского суда, которая этот иск приняла, не уважает решений своих коллег из Пресненского суда», — написал режиссер.



Сюжет ленты «Цой» строится вокруг истории о том, как после аварии, в которой он погиб, водитель «Икаруса», врезавшегося в автомобиль, везёт тело с гробом на похороны, а в салоне собираются друзья музыканта. При этом сам музыкант появляется на экране исключительно в кадрах хроники. Подробнее о том, почему кино Учителя возмутило наследников Цоя, читайте в материале «Фонтанки».

