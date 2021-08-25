автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», в Следственный комитет на возбуждение уголовного дела переданы материалы проверки петербургского ГУ МВД. Предыстория создания фильма «Цой» сохранила следы нарушенных запретов на интеллектуальную собственность и вольного обращения с государственным финансированием. Алексею Учителю вменяются некинематографические приемы, которые искали в «Матильде» его же авторства.

О музыканте

Вышедший в ноябре 2020 года фильм «Цой» провалился в прокате. При бюджете 150 миллионов рублей он собрал 17 % от своей стоимости. Широкой критике лента не подвергалась отчасти из-за государственной «подушки безопасности». «Цой» обладал статусом национального фильма, так как съемки на 60 миллионов профинансировал правительственный Фонд кино.



Несмотря на название, фильм получился не о Цое. Алексей Учитель утверждал, что он сознательно исключил образ музыканта, пытаясь рассказать о посмертных событиях. Но подоплека была немного иная.

По информации «Фонтанки», в 2017–2018 годах студия «Рок» вела переговоры с наследниками Виктора Цоя на использование его изображения и творчества. Имуществом в виде авторского права обладают сын Александр (75 %) и отец Роберт (25 %).

Цой-младший неоднократно отказывал Учителю в использовании изображений, песен, голоса и иных нематериальных благ, связанных с музыкантом. Роберт Цой предварительно не возражал, но для окончательного решения хотел взглянуть на сценарий. После прочтения поступил категорический отказ со ссылкой на несоответствие синопсиса реальным событиям.

Связанный запретом, Учитель воспользовался в новом фильме архивными съемками своих же лент «Рок» (1987) и «Последний герой» (1992) и прижизненными фотографиями Цоя, но использовал композиции «Спокойная ночь», «Группа крови», «Камчатка» и «В наших глазах». Фотографии стали предметом судебных разбирательств.



Сын исполнителя обратился в экономическую полицию Петербурга, а та — к экспертам. Они подтвердили, что в фильме звучит перечисленная в наследственном имуществе музыка. Материальный ущерб от незаконного использования песен сын определил в 4,8 миллиона рублей, что попадает под особо крупный размер. Найдя признаки преступления, предусмотренного статьей 146 УК, полиция отправила материалы по подследственности в Следственный комитет.

Попутно оперативники выяснили, что в документации студии «Рок», посвященной созданию «Цоя», указаны расходы на покупку авторских и смежных прав — литературную основу, сценарий, футажи, архивные материалы и музыку, в том числе оплату Роберту Цою 435 тысяч рублей. Отец музыканта уверяет, что деньги не поступали. По сути, наследственный спор — повод перепроверить расходование всех 60 миллионов, выделенных Учителю Фондом кино.

«События вокруг кинопроекта господина Учителя с разной степенью интенсивности разворачиваются примерно с 2018 года, — сказал «Фонтанке» Александр Цой. — Безусловно, мы неоднократно пытались урегулировать все вопросы и до обращения в суд. То, что происходит сегодня, — все еще часть длительного процесса, в котором мы находимся. Суть претензий остается неизменной: мы защищаем право на имя и на изображение Виктора Цоя. По закону, использовать образ и имя реального человека без разрешения нельзя».



О балерине

В октябре 2017 года депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить студию «Рок» на финансовые нарушения при съемках фильма Алексея Учителя «Матильда». Заявительница испытывает личную симпатию к оболганному, по ее мнению, образу последнего русского императора Николая II. Тем не менее, поводы для обращения имелись.

В сентябре 2013 года Фонд кино согласился профинансировать «Матильду». Начальная смета составляла 450 миллионов рублей, фонд платил 130 миллионов. Правительственные деньги студии «Рок» выделялись для съемок по сценарию лауреата «Нацбеста» Андрея Геласимова, который представил жизнеописание балерины Матильды Кшесинской. В генеральной смете, утвержденной Фондом кино, были прописаны затраты на покупку авторских прав на сценарий (5,4 миллиона рублей) и оплату актерских гонораров, в том числе 1 млн - актрисе, которая бы сыграла престарелую балерину. В 2015–2016 году Алексей Учитель заменил сценариста, им стал еще один лауреат «Нацбеста» Александр Терехов. История Матильды уместилась в три дня, фактически это был новый фильм.



Студия «Рок» продолжала получать деньги от Фонда кино. Общий бюджет фильма превысил 25 миллионов долларов, фонд оплатил пятую часть. В дополнительных договорах финансирования прописывались уже два сценариста — Геласимов и Терехов. В 2017 году в прокатное удостоверение Минкульта попал только Терехов.



прокатное удостоверение Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сценарная эквилибристика и вынудила Наталью Поклонскую обращаться в Генпрокуратуру. Нарушений в «Роке» не нашли. «Матильда» тоже обладала статусом национального фильма.

О студии

Cтудия Алексея Учителя по-прежнему получает государственную поддержку. В настоящее время она продюсирует фильм «Пальмира» о героизме российских военных в Сирии.

Как следует из опубликованной отчетности, ООО «ТПО Рок» — юрлицо студии — почти не зарабатывающая организация, находящаяся в беспросветном залоге у Газпромбанка.

Долги студии «Рок» составляют 2 миллиарда рублей. Еще 600 миллионов — кредиторская задолженность и заемные средств. Прошлый год, по данным СПАРК, она закончила с прибылью 1,6 миллиона.

В активах указаны доходы будущих периодов на 1,6 миллиарда рублей, но поступят ли они в кассу студии — большой вопрос. Столько же «Рок» должен кипрской структуре Газпромбанка «Трейдскан консалтантс лимитед» и еще одной газовой компании «Тектон ресурс».



На фильм «Матильда» кипрская дочка Газпромбанка выделила 20 миллионов долларов. Долг, вероятно, не возвращен. Доли Учителя и его супруги Киры Сакасаганской в ООО «ТПО Рок» — 100 % уставного капитала — находятся в залоге у «Трейдскан консалтантс лимитед». Срок обременения — до полного исполнения обязательств по договорам займа.

Кроме самой студии, в залоге находятся имущественные права на прокат «Матильды» за рубежом и в России, исключительные права на саму «Матильду». Костюмы и реквизит тоже заложены.

Алексей Учитель сообщил «Фонтанке», что об обращении Александра Цоя в полицию по нарушению авторских прав ему ничего не известно, и порекомендовал обратиться к юристам, продиктовав номер автоответчика адвокатского бюро. Связаться по указанному режиссером телефону с его защитниками невозможно. Кира Сакасаганская отказалась от комментариев.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

