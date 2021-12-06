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Российский авторынок в ноябре упал более чем на 20%

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Ноябрь 2021 года для российского авторынка отметился существенным падением продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей. А новые нормативные акты могут изрядно придушить только начавший развиваться в России сегмент электромобилей, считают эксперты.

Как говорится в релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре в России было продано 125 466 новых легковушек и LCV, что на 20,4% меньше прошлогоднего показателя. Совокупный результат 11 месяцев все же выходит в плюс: в январе — ноябре было продано 1 439 045 машин, что превышает аналогичный показатель 2020 года на 6,9%. Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке будет только ухудшаться.

«Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год — другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По его словам, в дополнение ко всем негативным факторам, вроде сокращения производства, дефицита полупроводников и логистических проблем, российское правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию. «Опубликованный проект Постановления Правительства предполагает почти 9-кратное увеличение ставки утилизационного сбора на электромобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили эта мера существенно ухудшит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в России. К сожалению, такой шаг не обсуждался с представителями отрасли», — отметил Штэрцель.

Лидерство на автомобильном рынке России в ноябре сохранил «АвтоВАЗ», но и его продажи рухнули почти на 31%. Такое же падение показала и корейская KIA, занявшая вторую строчку рейтинга. Следом идут Hyundai и Renault, реализовавшие в ноябре 2021 года на 17% и 15% меньше машин соответственно. Единственная марка в топ-10, чьи продажи в России выросли, причем на 202%, — это Haval. В плюсе оказались и китайские же Chery (на 174%) и Geely (на 40%). А больше всего прибавили премиальная «дочка» Hyundai — Genesis (1037%) и Chevrolet (348%). Самое большое падение продаж в ноябре показали Audi (на 66%) и китайские Lifan (76%), Brilliance (89%) и Foton (96%).

Фото: АЕБ
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Самыми продаваемыми моделями в ноябре стали LADA Vesta, LADA Granta и Hyundai Creta. Пятерку лидеров закрывают KIA Rio и Renault Duster. В десятку самых популярных машин также вошли Hyundai Solaris, LADA Niva, Toyota RAV4, LADA Largus VP и Toyota Camry. По итогам 11 месяцев года лидеры в целом те же, но в другом порядке: «Веста» уступает «Гранте», а «Крета» — «Рио».

Фото: АЕБ
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Фото: АЕБ
Фото: АЕБ

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Комментарии (11)

муматор
скоро дилеры заноют, что у них денег нет. Но и тогда, думаю, до них не дойдёт, что регистратор с сигналкой не могут стоить 600 штук
265056402
собственно, моцик в бэт-броне))
265056402
Российский или в крупных городах? В Карелии машина нужна, в СПб надо бэтмобиль, чтобы в пробке бока сбрасывала, и проскальзывала, и между светофорами за 5 сек на реактивной тяге всех обгоняла.
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