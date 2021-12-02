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Дефицит микрочипов уронил ноябрьские продажи автомобилей «Лада» почти на треть

«АвтоВАЗ» отчитался о серьезном падении продаж автомобилей в последний месяц осени 2021 года. Причиной в компании называют кризис на мировом рынке электронных компонентов и нехватку машин у дилеров.

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Фото: «АвтоВАЗ»
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Как сообщает 2 декабря пресс-служба «АвтоВАЗа», в ноябре текущего года компания продала 26 373 легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 30,7% меньше, чем в ноябре 2020 года. Но общие результаты за 11 месяцев года все еще показывают положительную динамику: с января по ноябрь в России было продано 320 795 автомобилей «Лада», что на 6% больше прошлогоднего результата.

Звание бестселлера марки в ноябре 2021 года сохранило за собой семейство LADA Vesta, на него пришлось 9 035 проданных автомобилей. Вторым по популярности стало семейство LADA Granta, разошедшееся тиражом в 7 231 автомобиль. Закрывает тройку лидеров LADA Largus, совокупные продажи пассажирских версий и легких коммерческих автомобилей которого составили 5 037 автомобилей.

«Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства, и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», — отмечает президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Из-за проблем с поставками электронных компонентов страдают многие мировые автопроизводители. Аналитики прогнозировали, что кризис может привести к тому, что в 2021 году в мире не выпустят до 9 миллионов машин. Летом «АвтоВАЗ» из-за дефицита микрочипов приостанавливал производство в Тольятти. В августе дилеры марки сообщали о нехватке автомобилей.

Фото: «АвтоВАЗ»

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Комментарии (9)

265869937
Туда еще и чипы ставят? Ах да, точно, их вставляют в щель, чтоб бардачок меньше гримел
AlBerkut
Что тут, все чипы ушли на чипирование населения, на ТАЗики не осталось? 🤔😂😂😂
Pupin
При Бу Андерсоне такого не было).
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