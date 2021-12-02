Дефицит микрочипов уронил ноябрьские продажи автомобилей «Лада» почти на треть

Как сообщает 2 декабря пресс-служба «АвтоВАЗа», в ноябре текущего года компания продала 26 373 легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 30,7% меньше, чем в ноябре 2020 года. Но общие результаты за 11 месяцев года все еще показывают положительную динамику: с января по ноябрь в России было продано 320 795 автомобилей «Лада», что на 6% больше прошлогоднего результата.



Звание бестселлера марки в ноябре 2021 года сохранило за собой семейство LADA Vesta, на него пришлось 9 035 проданных автомобилей. Вторым по популярности стало семейство LADA Granta, разошедшееся тиражом в 7 231 автомобиль. Закрывает тройку лидеров LADA Largus, совокупные продажи пассажирских версий и легких коммерческих автомобилей которого составили 5 037 автомобилей.