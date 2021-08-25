Из-за дефицита полупроводников в 2021 году могут не выпустить до 9 млн автомобилей

Проблемы с поставками полупроводников могут сократить производство автомобилей по всему миру. Аналитики прогнозируют, что в 2021 году из-за этого не будет выпущено от 7 до 9 миллионов машин.
Как пишет 25 августа ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), в первом квартале 2021 года потери автопроизводителей из-за кризиса на рынке полупроводников составили порядка 1,4 миллиона машин, во втором — 2,6 миллиона. В третьем и четвертом кварталах, по прогнозам аналитиков, производители не выпустят от 3 до 5 миллионов автомобилей в зависимости от ситуации на рынке.
Авторы исследования отмечают, что проблема с электронными компонентами началась еще до пандемии и осложнилась из-за растущего спроса от производителей других товаров, особенно бытовой электроники. Негативно сказались на поставках и погодные условия, как ледяной шторм в Техасе, а также происшествия, вроде пожара на фабрике чипов компании Renesas в Японии. Сильнее всего в первой половине 2021 года пострадали Ford, Stellantis (марки Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep и другим) и Renault-Nissan-Mitsubishi.
Сейчас поставки микросхем постепенно возобновляются, но из-за пандемии, в частности вспышки штамма «дельта», восстановление производства идет не такими активными темпами, как могло бы. В BCG ожидают, что предложение на рынке микрочипов выйдет на тот уровень, когда сможет удовлетворить глобальный спрос автомобильной отрасли, не раньше второго полугодия 2022 года. По мнению экспертов, эта ситуация может негативно сказаться на планах развития электротранспорта, который зависит от электронных компонентов больше, чем традиционные автомобили.
Из-за дефицита полупроводников останавливать производство или снижать его объемы в этом году были вынуждены General Motors, Toyota и Hyundai. С понедельника АвтоВАЗ приостановил работу всех сборочных линий в Тольятти.