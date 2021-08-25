Из-за дефицита полупроводников в 2021 году могут не выпустить до 9 млн автомобилей

Проблемы с поставками полупроводников могут сократить производство автомобилей по всему миру. Аналитики прогнозируют, что в 2021 году из-за этого не будет выпущено от 7 до 9 миллионов машин.



Как пишет 25 августа ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), в первом квартале 2021 года потери автопроизводителей из-за кризиса на рынке полупроводников составили порядка 1,4 миллиона машин, во втором — 2,6 миллиона. В третьем и четвертом кварталах, по прогнозам аналитиков, производители не выпустят от 3 до 5 миллионов автомобилей в зависимости от ситуации на рынке.