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Из-за дефицита полупроводников в 2021 году могут не выпустить до 9 млн автомобилей

Проблемы с поставками полупроводников могут сократить производство автомобилей по всему миру. Аналитики прогнозируют, что в 2021 году из-за этого не будет выпущено от 7 до 9 миллионов машин.

Как пишет 25 августа ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), в первом квартале 2021 года потери автопроизводителей из-за кризиса на рынке полупроводников составили порядка 1,4 миллиона машин, во втором — 2,6 миллиона. В третьем и четвертом кварталах, по прогнозам аналитиков, производители не выпустят от 3 до 5 миллионов автомобилей в зависимости от ситуации на рынке.

Авторы исследования отмечают, что проблема с электронными компонентами началась еще до пандемии и осложнилась из-за растущего спроса от производителей других товаров, особенно бытовой электроники. Негативно сказались на поставках и погодные условия, как ледяной шторм в Техасе, а также происшествия, вроде пожара на фабрике чипов компании Renesas в Японии. Сильнее всего в первой половине 2021 года пострадали Ford, Stellantis (марки Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep и другим) и Renault-Nissan-Mitsubishi.

Сейчас поставки микросхем постепенно возобновляются, но из-за пандемии, в частности вспышки штамма «дельта», восстановление производства идет не такими активными темпами, как могло бы. В BCG ожидают, что предложение на рынке микрочипов выйдет на тот уровень, когда сможет удовлетворить глобальный спрос автомобильной отрасли, не раньше второго полугодия 2022 года. По мнению экспертов, эта ситуация может негативно сказаться на планах развития электротранспорта, который зависит от электронных компонентов больше, чем традиционные автомобили.

Из-за дефицита полупроводников останавливать производство или снижать его объемы в этом году были вынуждены General Motors, Toyota и Hyundai. С понедельника АвтоВАЗ приостановил работу всех сборочных линий в Тольятти.

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Комментарии (8)

Zdobsi
Ну какая электроника? Пишут, что остановка АвтоВАЗа произошла по вине завода Бош-Самара.
В настоящее время завод выпускает три типа продукции: блоки ABS/ESP девятого поколения (основные потребители в России — АвтоВАЗ, УАЗ, Renault, Nissan, Citroen, Peugeot, Volkswagen), рулевые рейки и гидроусилители (HPS, Servocom) для грузовиков и автобусов отечественных марок.
Блок ABS это электромотор с гидроклапанами. И никакой электроники в прямом смысле там нет. То есть отсутствуют или блоки ABS/ESP по банальной причине-встал завод зарубежом, отверточная сборка тут тоже встала.
Завод Renesas сгорел в Японии-у этой компании в 20 странах мира производство, это никак не должно повлиять.
Так что прежде чем писать подобные статьи, хоть немножко поинтересоваться надо. Именно из-за микросхем, чипов, транзисторов ничего не встало или встало, но не у нас. А у нас встали производства из-за низкого уровня локализации. Никакого глобального коллапса производства именно электроники нет.
***_555
Теперь отечественные вёдра без гланассса можно делать, а нормальным машинам доступ закрыт.
Modest_5e4ce41f7533b
"...вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!"
У меня в гараже срезанная пятилитровая бутыль с деталями валяется. Чего там только нет: диоды стеклянные с контактами в виде металлических полосок, триоды черные и белые с тремя ножками, резисторы и конденсаторы, начиная с пластиковых, коричневых и до электролитических размером с кулак.
Может куда сдать на вспомоществование автопрому? Большинство из 70-х, наше, качественное. Не то, что в радиолавке, срамота одна заграничная. Только тумблеры наши еще остались в изобилии.
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