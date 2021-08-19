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«АвтоВАЗ» на неделю остановит все конвейеры в Тольятти из-за дефицита компонентов

Тольяттинский автозавод вынужден будет приостановить производство на всех сборочных линиях. Причиной стал дефицит электронных компонентов Bosh.

Как сообщает 19 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», с 23 августа завод компании в Тольятти на неделю остановит все три линии по производству автомобилей из-за продолжающейся нехватки компонентов. Из пяти дней простоя три объявят днями отпуска, перенесенными с декабря, а оставшиеся сотрудникам оплатят в размере 2/3 от средней зарплаты.

Некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти перейдут на особый график работы, чтобы обеспечить поставки в Ижевск и другим клиентам. В то же время завод «LADA Ижевск», где собирают LADA Vesta, продолжит работать в обычном режиме, поскольку там используются другие компоненты.

В «АвтоВАЗе» отметили, что компания при поддержке федеральных и региональных властей и группы Renault «прилагает все возможные усилия», чтобы решить проблему с поставками компонентов от Bosch и как можно скорее вернуть тольяттинский завод в нормальный режим работы. Рабочий график на неделю с 30 августа в связи с ситуацией будет составлен в начале следующей недели.

В понедельник, 16 августа, «АвтоВАЗ» вышел из корпоративного отпуска, однако из-за нехватки компонентов до 20 августа приостановил производство своего бестселлера LADA Granta, а также ограничил выпуск LADA Niva. С 20 августа планировалось приостановить и конвейер, где собирают LADA Largus, LADA XRAY, Renault Logan и Renault Sandero. За последние месяцы компания неоднократно приостанавливала выпуск некоторых моделей из-за нехватки электронных комплектующих. Дилеры марки уже заявили о дефиците машин на рынке.

Последние месяцы мировые производители автомобилей испытывают проблемы из-за глобальной нехватки полупроводников и других автокомпонентов. Приостанавливать работу некоторых заводов или снизить объемы производства были вынуждены General Motors, Toyota и Hyundai. «АвтоВАЗ» прогнозирует, что дефицит на мировом рынке электронных компонентов продлится до 2022 года.

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Комментарии (4)

ninchento
скоро уже 2 месяца жду Ларгус, и неизвестно когда будет...
266206839
вот и всё, что нужно знать о псевдо-импортозамещении... я думал у них болты закончились, а тут импортозамещение в толчок упало...
Михаил Петров-Водкин
Можно обменять Крым и на немецкие компоненты, и на многое другое.
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