«АвтоВАЗ» приостановил выпуск «Ларгусов»: нет комплектующих

Концерн «АвтоВАЗ» на один день приостанавливает производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan. Об этом 14 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на автопроизводителя.



Линия по сборке автомобилей на платформе B0 встала из-за недопоставок электронных компонентов компанией «Bosch Самара». Это уже третья за лето приостановка конвейера по причине дефицита комплектующих.



Работники получат оплату в размере двух третьих от среднего заработка — в соответствии с Трудовым кодексом.