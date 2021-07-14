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«АвтоВАЗ» приостановил выпуск «Ларгусов»: нет комплектующих

Концерн «АвтоВАЗ» на один день приостанавливает производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan. Об этом 14 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на автопроизводителя.

Линия по сборке автомобилей на платформе B0 встала из-за недопоставок электронных компонентов компанией «Bosch Самара». Это уже третья за лето приостановка конвейера по причине дефицита комплектующих.

Работники получат оплату в размере двух третьих от среднего заработка — в соответствии с Трудовым кодексом.

«АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

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Комментарии (6)

James Cook
Дефицит микрочипов, во всём мире.
265947515
Как, нет комплектующих? Любой пункт приёма металлолома - там этих комплектующих до дури, на все модели автоваза хватит.
260581461
Вот вам стабильность, подъём экономики, импортозамещение и санкции на пользу.
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