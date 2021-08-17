Дилеры заявили о дефиците «Лад» в России и решения проблемы ждут не раньше осени

Автомобильные дилеры LADA сообщают об образовавшемся в России дефиците автомобилей марки, в том числе ее бестселлера — «Гранты». По их словам, продлится он как минимум до сентября.
Как сообщает 17 августа РИА Новости со ссылкой на вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и гендиректора группы «Прагматика» Владислава Рыдаева, автомобилей LADA Granta не хватает как в Северо-Западном федеральном округе, так и в стране в целом. По словам вице-президента РОАД и главы совета директоров «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина, в той или иной степени дефицит машин наблюдается для всего модельного ряда «Лад», а в АвтоВАЗе «достаточно оптимистично» рассчитывают решить проблему в сентябре.
О нехватке машин, как «Грант», так и остальных моделей марки, агентству сообщили и в «Автомире». В компании отметили, что подобная ситуация сейчас у всей дилерской сети, и они ожидают смещение спроса в сторону подержанных машин.
Накануне АвтоВАЗ возобновил работу конвейера после корпоративного отпуска, однако из-за дефицита электронных комплектующих, поставляемых «Bosch Самара», на неделю приостановил производство «Грант», пишет ТАСС. С учетом каникул производство модели оказалось приостановлено почти на месяц. Кроме того, «Нивы» будут выпускать в ограниченных количествах, а с 20 августа ожидается остановка конвейера, где собирают Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето из-за нехватки электроники завод шесть раз приостанавливал производство ряда моделей. В Минпромторге РФ заявили, что работают над решением проблемы с поставкой электронных компонентов на АвтоВАЗ.