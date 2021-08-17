Дилеры заявили о дефиците «Лад» в России и решения проблемы ждут не раньше осени

Автомобильные дилеры LADA сообщают об образовавшемся в России дефиците автомобилей марки, в том числе ее бестселлера — «Гранты». По их словам, продлится он как минимум до сентября.



Как сообщает 17 августа РИА Новости со ссылкой на вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и гендиректора группы «Прагматика» Владислава Рыдаева, автомобилей LADA Granta не хватает как в Северо-Западном федеральном округе, так и в стране в целом. По словам вице-президента РОАД и главы совета директоров «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина, в той или иной степени дефицит машин наблюдается для всего модельного ряда «Лад», а в АвтоВАЗе «достаточно оптимистично» рассчитывают решить проблему в сентябре.