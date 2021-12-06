На Киркорова составили 90 протоколов о неуплате дорожных штрафов

На певца Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Об этом 6 декабря рассказали РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда Москвы.



Судебные заседания назначены на 14 декабря. По каждому из протоколов Киркорову грозит штраф в двукратном размере неуплаченной суммы (но не меньше тысячи рублей), либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.



Ранее телеканал МУЗ-ТВ оштрафовали на миллион рублей за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. На церемонию вручения премии МУЗ-ТВ Киркоров приехал на украшенном цветами белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном, они в образе молодоженов проехались по ковровой дорожке в окружении полуобнаженных мужчин.

