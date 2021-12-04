Россия и Индия обсуждают варианты освоения Луны

Переговоры по проектам освоения космоса, в том числе Луны, ведут между собой Россия и Индия. Обсуждается вопрос создания космических станций.
О совместных космических планах двух стран 4 декабря рассказал посол России в Индии Николай Кудашев. «Как это будет, пока трудно сказать, но вопрос на повестке дня. Все эти темы были немыслимы до недавнего времени. Не говоря уже о том, что Россия горда тем, что наш опыт освоения Луны и пилотируемой космонавтики используется в индийских миссиях «Чандраян» и «Гаганьян», — цитирует посла ТАСС.
Он добавил, что речь идет не только о поставке двигателей, но и о совместном их построении, а также развитии ракет-носителей разных типов и создании спутников.
Президент России Владимир Путин приедет в Индию 6 декабря. Ожидается подписание соглашений в областях транспорта, науки, космоса, военного и военно-технического сотрудничества, культуры и образования. «Это далеко не полный перечень», — добавил Кудашев.