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Россия и Индия обсуждают варианты освоения Луны

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Переговоры по проектам освоения космоса, в том числе Луны, ведут между собой Россия и Индия. Обсуждается вопрос создания космических станций.

О совместных космических планах двух стран 4 декабря рассказал посол России в Индии Николай Кудашев. «Как это будет, пока трудно сказать, но вопрос на повестке дня. Все эти темы были немыслимы до недавнего времени. Не говоря уже о том, что Россия горда тем, что наш опыт освоения Луны и пилотируемой космонавтики используется в индийских миссиях «Чандраян» и «Гаганьян», — цитирует посла ТАСС.

Он добавил, что речь идет не только о поставке двигателей, но и о совместном их построении, а также развитии ракет-носителей разных типов и создании спутников.

Президент России Владимир Путин приедет в Индию 6 декабря. Ожидается подписание соглашений в областях транспорта, науки, космоса, военного и военно-технического сотрудничества, культуры и образования. «Это далеко не полный перечень», — добавил Кудашев.

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Комментарии (9)

yaprotiv
а может сначала для жителей туалеты в домах сделаем? Водоснабжение? Газ во все поселки подведем? А потом можно и на луну поглядывать
265869937
Я так понимаю заселение/освоение дальнего севера отменяется в пользу Луны?
261844081
А когда там рязанскую область освоим? Она вроде ближе Луны и становится такой же безжизненной как все области по всей России умирают
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