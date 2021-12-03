Семак поддержал фанатов «Зенита», которые ушли со стадиона в знак протеста

«Болельщики — это 12-й игрок. Нам сложно играть в гостях без их поддержки. Отношусь к их акции так же, как, думаю, и большинство — так обобщать болельщиков, держать на стадионе людей — неправильно, неприемлемо. Видя такую ситуацию, люди не захотят посещать стадион. Я понимаю болельщиков — футбол для них. Есть определённые правила, но такие ситуации можно решать иначе. Насколько я знаю, никаких беспорядков на трибунах на нашем матче с ЦСКА не было — только файеры. То, что произошло — очень странно. Болельщики обращают внимание на эту проблему — это факт, они объединяются, говорят на тему произошедших событий. Я за них, за тех, кто поддерживает свои команды на стадионе, не нарушая правила поведения», — заявил Семак.

Напомним, что фанаты «Зенита» ушли на 60-й минуте матча с «Ростовом». Этот жест был направлен против массовых задержаний болельщиков ЦСКА после матча предыдущего тура в Москве.



Встреча между ЦСКА и «Зенитом» прошла на московской «ВЭБ-Арене» в минувшее воскресенье, 28 ноября, и завершилась победой гостей со счетом 0:2. В конце игры поклонники армейцев устроили на фанатской трибуне масштабное пиротехническое шоу. После финального свистка болельщиков в течение часа не выпускали со стадиона. Когда выходы открыли, полиция начала массовые задержания. К ответственности привлекли более 50 человек. В Российской премьер-лиге заявили, что полицейские «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Организация намерена провести собственное расследование из-за задержания болельщиков.

