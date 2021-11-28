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Голы Клаудиньо и Мостового помогли «Зениту» обыграть ЦСКА в Москве

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 16-го тура чемпионата РПЛ против ЦСКА. Встреча проходила 28 ноября в Москве.

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«Зенит» выиграл со счетом 2:0. Голы забили Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4).

Таким образом, петербуржцы сохранили первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету сине-бело-голубых теперь 36 очков, что на 4 больше, чем у ближайшего преследователя — московского «Динамо».

Следующий матч «Зенит» проведет 3 декабря в Санкт-Петербурге против «Ростова».

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Комментарии (8)

Reaktif
Армейцы – вы кони,
Армейцы Москвы.
Большое позорище
Нашей страны.
SU LUX INN
какой Позор! выиграли на судействе и Обмане! преимущество было за Москвичами!
266085630
Хрен вам по телевизору! Газпрома народная компания! Плати!)))
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