Голы Клаудиньо и Мостового помогли «Зениту» обыграть ЦСКА в Москве

«Зенит» выиграл со счетом 2:0. Голы забили Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4).
С победой, сине-бело-голубые! 💙 #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/v7RvQkvXdP— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2021
Joga Bonito 🤗💙 #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/84UIxTEDUa— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2021
Гол Андрея Мостового на последних секундах матча #ЦСКАЗенит 💙🔝 pic.twitter.com/GTrjg81luS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2021
Таким образом, петербуржцы сохранили первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету сине-бело-голубых теперь 36 очков, что на 4 больше, чем у ближайшего преследователя — московского «Динамо».
Следующий матч «Зенит» проведет 3 декабря в Санкт-Петербурге против «Ростова».