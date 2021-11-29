Из нескольких сотен задержанных после матча ЦСКА — «Зенит» протоколы получили больше 50 человек. Полиция недовольна стадионом

Хулиганов и пьяниц нашла московская полиция среди болельщиков ЦСКА после матча с петербургским футбольным клубом. В общей сложности составлен 51 протокол.

Как сообщает 29 ноября «МВД Медиа», после игры к ответственности за нарушение правил поведения на стадионе привлечены 25 человек, 14 из которых использовали пиротехнику. 23 болельщика были пьяны, еще двоих привлекли за мелкое хулиганство. Один задержанный получил протокол за уклонение от наказания.

«Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — отмечает «МВД Медиа» и добавляет, что проверка продолжается.