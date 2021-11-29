РПЛ пообещала провести тщательное расследование после задержания болельщиков ЦСКА на матче с «Зенитом»

Российская премьер-лига проведет тщательное расследование в связи с задержанием болельщиков ЦСКА после игры с «Зенитом». Об этом 29 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЛ.



Встреча прошла накануне на «ВЭБ-Арене» в Москве. В концовке матча фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. После игры активных болельщиков ЦСКА в течение часа не выпускали с трибуны за воротами, было задержано свыше 400 человек, пишет «Спорт-Экспресс».



По мнению РПЛ, действия полиции «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». «С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и [на имидж] всего российского футбола в целом», — говорится в заявлении.

