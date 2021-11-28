Фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом» сначала не выпускали час со стадиона, а потом стали массово задерживать

Болельщикам футбольного клуба ЦСКА после поражения от петербургского «Зенита» (0:2) пришлось еще немало пострадать после завершения матча. Как сообщает вечером 28 ноября «Матч ТВ», в течение часа после игры армейских фанатов не выпускали с трибуны за воротами.



Когда выходы открыли, болельщиков стали массово задерживать и увозить в отделения полиции.

