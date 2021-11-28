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Фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом» сначала не выпускали час со стадиона, а потом стали массово задерживать

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Болельщикам футбольного клуба ЦСКА после поражения от петербургского «Зенита» (0:2) пришлось еще немало пострадать после завершения матча. Как сообщает вечером 28 ноября «Матч ТВ», в течение часа после игры армейских фанатов не выпускали с трибуны за воротами.

Когда выходы открыли, болельщиков стали массово задерживать и увозить в отделения полиции.

Судя по всему, таким образом правоохранительные органы отреагировали на использование фанатами армейцев пиротехники.

Встреча ЦСКА и «Зенита» в воскресенье, 28 ноября, завершилась победой гостей со счетом 2:0.

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