Фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом» сначала не выпускали час со стадиона, а потом стали массово задерживать

Болельщикам футбольного клуба ЦСКА после поражения от петербургского «Зенита» (0:2) пришлось еще немало пострадать после завершения матча. Как сообщает вечером 28 ноября «Матч ТВ», в течение часа после игры армейских фанатов не выпускали с трибуны за воротами.
Когда выходы открыли, болельщиков стали массово задерживать и увозить в отделения полиции.
Болельщиков ЦСКА сначала в течение часа не выпускали с трибуны после матча с «Зенитом», а затем начали задерживать на выходе 😮— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 28, 2021
Вероятная причина — использование пиротехники в концовке игры. pic.twitter.com/E1OVscWSLj
Судя по всему, таким образом правоохранительные органы отреагировали на использование фанатами армейцев пиротехники.
Удивительно, что за такой 🔥 болельщиков ЦСКА держат на морозе на родном стадионе #ЛиниейОдной pic.twitter.com/Buun33Aggu— Nikolay Panteleev (@the27th_open) November 28, 2021
Встреча ЦСКА и «Зенита» в воскресенье, 28 ноября, завершилась победой гостей со счетом 2:0.