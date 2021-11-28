ЦСКА-«Зенит»: Петербург доволен результатом, но не игрой

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Поделиться Поделиться







В Москве для «Зенита» стартовал второй круг — в матче 16 тура против ЦСКА «Зенит» продолжил защищать статус главного претендента на золотые медали. Прямо перед игрой на Песчаной улице завершилась встреча «Рубин» — «Динамо», в которой основные преследователи команды Сергея Семака — москвичи — оформили волевую победу и сумели сократить дистанцию между первым и вторым местом до одного очка. Ближе к ночи же в столице встречались самые титулованные команды российского футбола, но бездушная статистика последних лет была однозначно на стороне «Зенита»: ЦСКА обыгрывал петербуржцев в первый сезон Семака, 3 года назад — тогда за команду из самого северного города-миллионера еще играл Клаудио Маркизио. Та победа — единственная для армейцев за 17 (!) матчей.



Во встрече 16 тура было несколько внутренних сюжетных линий: Вильмар Барриос проводил сотый матч за клуб из Петербурга. Сердар Азмун догнал Вагнера Лава, легенду ЦСКА, в списке лучших иностранных бомбардиров лиги — у обоих перед стартовым свистком было по 85 голов. Забегая вперед скажем, что иранец бразильца не перегнал. В воскресенье солировали бразильцы, но не из ЦСКА — из «Зенита».

Отдельно отметим: у петербургского клуба есть явные сложности в выездных матчах российского чемпионата. Коллектив с берегов Невы терял очки в Уфе, Туле, Екатеринбурге. Но московские матчи против принципиальных соперников всегда стоят особняком — за ними пристально следит руководство клуба, между строк читается противостояние газовой монополии и других игроков политического рынка.

В составе «Зенита» на матч против принципиального соперника было не без сенсаций. В воротах в который раз окончательно вернулся Михаил Кержаков. Почему окончательно — потому что на неделе стало известно, что осенний первый номер Станислав Крицюк перенес операцию и пропустит 2–3 месяца: после недавнего повреждения колена была надежда вернуть голкипера без операции, не получилось; в итоге вратарь лег под нож и вернется только в марте.



Анализируя матч post hoc можно сказать, что Семак был прав во всем: в обороне на флангах Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос (против соотечественника Марио Фернандеса, экс-игрока сборной России), в центре Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий; в опорной зоне Вильмар Барриос, в центре Малком, Клаудиньо и Далер Кузяев, который пропустил примерно пару месяцев из-за травмы. На острие — Сердар Азмун, Артем Дзюба остался в запасе. Семак в предматчевом интервью объяснил: Дзюба играл на неделе в Швеции в Лиге Чемпионов, Азмун отдыхал.

Первый тайм поначалу был, уж простите, очень скучным. ЦСКА утюжил оборону «Зенита», особенно старался экс-игрок «Тосно» и самого Семака Антон Заболотный, главный арбитр матча Сергей Карасев, лучший российский судья, давал бороться, Барриос заводился после стыков, казалось — ничего хорошего петербургских любителей футбола не ждет. Кержаков тащил удар, штанги его ворот мелодично звенели, надежда на светлое будущее в Москву не доехала.

Выездные болельщики из Петербурга помянули покинувшего нас Германа Зонина, после аута ЦСКА бразильцы разыграли красивую комбинацию, Клаудиньо пробил по воротам Игоря Акинфеева, который проводил 501 матч за ЦСКА, а тезка голкипера Дивеев, выступающий под удивительно подходящим номером 78, срезал матч в свои ворота.



Второй тайм начался с предсказуемых атак хозяев. Главный тренер Алексей Березуцкий явно провел содержательную беседу в перерыве. Кержаков мог пропустить неоднократно: Максим Мухин пробил выше ворот, то же самое сделал Эджуке. В обоих случаях потенциально голевые передачи делал Заболотный. Как же Антон сердился на партнеров.

Болельщики тем временем устроили перекличку на тему «Нам не нужен Fan ID», и в современном аккуратном ландшафте эта перекличка звучала как смелое художественное высказывание.

На 66 минуте Дзюба заменил Азмуна, Данил Круговой — Кузяева. Сантос сместился в опорную зону, а собственный воспитанник занял место на левой бровке. На 74 минуте Александр Ерохин отправил Клаудиньо отдыхать, под занавес матче вместо Малкома на поле вышел Андрей Мостовой.

Именно Андрей на 94 минуте после суперпаса Дзюбы пробил под ногу Акифнееву и оформил уверенную выездную победу: 2:0.

После матча Семак сказал: мы свои моменты реализовали, соперник — нет. Результатом доволен, игрой нет. Алексей Березуцкий, напротив, был доволен игрой, но не результатом. ЦСКА проиграл «Зениту» последние 5 очных матчей. Отрыв от идущего на втором месте «Динамо» — 4 очка, от «Сочи» — 8. Голевая Дзюбы стала 14-м голевым действием форварда за 16 туров (и это супер цифры). В последних четырех матчах «Зенит» оформил разницу забитых и пропущенных 18–3.



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»