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Вираж «Зенита» в полном составе покинул трибуны во время матча с «Ростовом». Это ответ на задержания фанатов ЦСКА

Фанаты футбольного клуба «Зенит» 3 декабря, как и планировали, на 60-й минуте матча против «Ростова» на «Газпром Арене» в Петербурге покинули трибуны. Эта акция была направлена против задержаний армейских коллег в матче предыдущего тура с ЦСКА.

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Фанатский вираж «Зенита» предупредил о своих планах заранее и призвал команду с пониманием отнестись к этому решению.

«Фонтанка.ру»

Сейчас продолжается второй тайм игры. Счет пока 2:2.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» прошел на московской «ВЭБ-Арене» в минувшее воскресенье, 28 ноября, и завершился победой гостей со счетом 0:2. В конце игры поклонники армейцев устроили на фанатской трибуне масштабное пирошоу. После финального свистка болельщиков в течение часа не выпускали со стадиона. Когда выходы открыли, полиция начала массовые задержания. К ответственности привлекли более 50 человек. В Российской премьер-лиге заявили, что полицейские «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Организация намерена провести собственное расследование из-за задержания болельщиков.

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Комментарии (2)

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Лучше бы вообще не приходили, причём на каждый матч.
Иван 2пырьев
Игроки прям расплакались от такой "дерзкой" принципиальности )))
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