Вираж «Зенита» в полном составе покинул трибуны во время матча с «Ростовом». Это ответ на задержания фанатов ЦСКА

Фанатский вираж «Зенита» предупредил о своих планах заранее и призвал команду с пониманием отнестись к этому решению.
«Фонтанка.ру»
Сейчас продолжается второй тайм игры. Счет пока 2:2.
Матч между ЦСКА и «Зенитом» прошел на московской «ВЭБ-Арене» в минувшее воскресенье, 28 ноября, и завершился победой гостей со счетом 0:2. В конце игры поклонники армейцев устроили на фанатской трибуне масштабное пирошоу. После финального свистка болельщиков в течение часа не выпускали со стадиона. Когда выходы открыли, полиция начала массовые задержания. К ответственности привлекли более 50 человек. В Российской премьер-лиге заявили, что полицейские «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Организация намерена провести собственное расследование из-за задержания болельщиков.