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Вираж «Зенита» на матче с «Ростовом» проведет акцию поддержки задержанных фанатов ЦСКА

Фанаты футбольного клуба «Зенит» выразили поддержку болельщикам ЦСКА, которые были задержаны в Москве 28 ноября после матча с петербургской командой.

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«Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному — жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового. В связи с этим, в знак солидарности с фанатами ЦСКА, мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему», — говорится 2 декабря в официальном сообщении «Ландскроны» — фанатского объединения «Зенита».

Фанаты также обратились к футболистам «Зенита» с пониманием отнестись к их уходу на 60-й минуте встречи.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» прошел на московской «ВЭБ-Арене» в минувшее воскресенье и завершился победой гостей со счетом 2:0. В конце игры поклонники армейцев устроили на фанатской трибуне масштабное пирошоу. После финального свистка болельщиков в течение часа не выпускали со стадиона. Когда выходы открыли, полиция начала массовые задержания. К ответственности привлекли более 50 человек. В Российской премьер-лиге заявили, что полицейские «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Организация намерена провести собственное расследование из-за задержания болельщиков.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Полицию и так никто не уважает.Служить Путину позор и преступление.
Мурыч
Вот это правильно. Завтра иду на матч.
Свободу Лёхе!
В знак солидарности с фанатами "Зенита", на 60-ой минуте выключу телевизор..;
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