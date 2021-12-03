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На «Коле» столкнулись грузовик, два микроавтобуса и легковая. Движение открыли, но реверсивное

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Стали известны подробности массовой аварии, перегородившей трассу «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Транспорт начали перепускать по очереди, но многокилометровые пробки в обе стороны пока сохраняются.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 84-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в районе деревни Дусьево, столкнулись грузовик Scania, два микроавтобуса Ford Transit и легковой автомобиль Mitsubishi. Микроавтобусы не рейсовые.

В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП с 15:50 движение по трассе было полностью перекрыто в течение часа. С 16:50 оно осуществляется в реверсивном режиме. Затор на «Коле» сохраняется. По данным «Яндекс.Пробок», в сторону Петербурга пробка тянется более 8 километров, в сторону области — около 7 км.

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