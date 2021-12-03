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Трасса «Кола» перекрыта из-за массового ДТП под Дусьево. В обе стороны собрались большие пробки

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Серьезная авария полностью остановила движение по Мурманскому шоссе в Кировском районе Ленинградской области днем 3 декабря. На месте работает скорая помощь.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 84-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» у деревни Дусьево, по предварительным данным, столкнулись четыре транспортных средства. На месте находятся медики. Обстоятельства аварии уточняются.

Из-за аварии с 15:50 движение по трассе полностью перекрыто. По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП скопился 3,5-километровый затор в сторону Петербурга и 5,5-километровый затор в сторону области.

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