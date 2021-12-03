Три безымянных проезда в Петербурге назвали в честь торговцев, путешественника и сандружинницы

Как сообщает 3 декабря пресс-служба Смольного, согласно решению топонимической комиссии, безымянный проезд от улицы Воскова до Малой Пушкарской улицы в Петроградском районе стал Маркитантским переулком. Маркитанты — это мелкие торговцы, сопровождавшие войска. Название, напоминающее о них, проезду дали потому, что он расположен неподалеку от исторического Сытного рынка.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присвоении названий трем безымянным проездам на Петроградской стороне, Васильевском острове и в Колпино.

Проезд от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина в Василеостровском районе теперь будет именоваться набережной Миклухо-Маклая. Многие улицы в этом районе носят имена путешественников и первооткрывателей, а жизнь и деятельность знаменитого русского путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая были тесно связаны с Петербургом, и в частности с Васильевским островом.

В Колпино обрел название безымянный проезд от Раумской улицы до бульвара Трудящихся. Ему присвоили наименование «улица Жени Стасюк» в честь сандружинницы Евгении Георгиевны Стасюк, которая героически погибла при обороне Колпино в сентябре 1941 года.