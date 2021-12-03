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Три безымянных проезда в Петербурге назвали в честь торговцев, путешественника и сандружинницы

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присвоении названий трем безымянным проездам на Петроградской стороне, Васильевском острове и в Колпино.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба Смольного, согласно решению топонимической комиссии, безымянный проезд от улицы Воскова до Малой Пушкарской улицы в Петроградском районе стал Маркитантским переулком. Маркитанты — это мелкие торговцы, сопровождавшие войска. Название, напоминающее о них, проезду дали потому, что он расположен неподалеку от исторического Сытного рынка.

Проезд от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина в Василеостровском районе теперь будет именоваться набережной Миклухо-Маклая. Многие улицы в этом районе носят имена путешественников и первооткрывателей, а жизнь и деятельность знаменитого русского путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая были тесно связаны с Петербургом, и в частности с Васильевским островом.

В Колпино обрел название безымянный проезд от Раумской улицы до бульвара Трудящихся. Ему присвоили наименование «улица Жени Стасюк» в честь сандружинницы Евгении Георгиевны Стасюк, которая героически погибла при обороне Колпино в сентябре 1941 года.

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Комментарии (1)

SergKoch
Всё по мелочам называют, до сих пор в городе нет ни проспекта, ни площади в честь основателя города. (Петра Первого или Петра Великого). Мост Петра Великого так и остался Большеохтинским, историческое название не вернули.
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