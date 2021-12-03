Устроившего виртуальные секс-игры с петербургской школьницей нашли в Москве. Он признался

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, петербургские оперативники нагрянули к предполагаемому растлителю девочки-подростка вечером 1 декабря. Его нашли в пятиэтажке на Радужной улице в Москве, изъяли ноутбук и телефон.



Уроженец Башкирии, которому в этом месяце исполняется 26 лет, не стал отрицать сексуальный интерес к девочке вдвое младше и дал признательные показания. Раздеваться и фотографироваться он вынуждал школьницу из Кировского района Петербурга, в ответ слал снимки в такой же стилистике других девушек.

