Устроившего виртуальные секс-игры с петербургской школьницей нашли в Москве. Он признался

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, петербургские оперативники нагрянули к предполагаемому растлителю девочки-подростка вечером 1 декабря. Его нашли в пятиэтажке на Радужной улице в Москве, изъяли ноутбук и телефон.
Уроженец Башкирии, которому в этом месяце исполняется 26 лет, не стал отрицать сексуальный интерес к девочке вдвое младше и дал признательные показания. Раздеваться и фотографироваться он вынуждал школьницу из Кировского района Петербурга, в ответ слал снимки в такой же стилистике других девушек.
О сомнительном собеседнике из телеграма под ником qwerty, с которым девочка обменивалась сообщениями с августа, в конце октября узнали родители. Их заявление легло в основу уголовного дела о развратных действиях. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.