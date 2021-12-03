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Устроившего виртуальные секс-игры с петербургской школьницей нашли в Москве. Он признался

Пикантная переписка в мессенджере привела обосновавшегося в столице уроженца Башкирии в изолятор временного содержания. Собеседницей мужчины стала 13-летняя школьница из Петербурга.

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Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, петербургские оперативники нагрянули к предполагаемому растлителю девочки-подростка вечером 1 декабря. Его нашли в пятиэтажке на Радужной улице в Москве, изъяли ноутбук и телефон.

Уроженец Башкирии, которому в этом месяце исполняется 26 лет, не стал отрицать сексуальный интерес к девочке вдвое младше и дал признательные показания. Раздеваться и фотографироваться он вынуждал школьницу из Кировского района Петербурга, в ответ слал снимки в такой же стилистике других девушек.

О сомнительном собеседнике из телеграма под ником qwerty, с которым девочка обменивалась сообщениями с августа, в конце октября узнали родители. Их заявление легло в основу уголовного дела о развратных действиях. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
Что за идиотское эрзац-удовольствие - плотская любовь по интернету... Еще и присесть за это - верх неразумия.
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