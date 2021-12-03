В поисках бомб полицейские обошли более сотни школ в Петербурге. Привет судам через ФСБ передал Дед Мороз

Ждать часа X не стали. Сотрудники правоохранительных органов обошли 138 учебных заведений, ничего взрывоопасного найдено не было.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 декабря, анонимка прилетела на почту УФСБ накануне вечером, но серию масштабных взрывов анонсировали на пятницу. Автор нацелился на школы Московского, Адмиралтейского и Невского районов и, не вдаваясь в конкретику, написал, что на воздух взлетят все. Адрес послания подсказывал: «Беги, если сможешь».

С аналогичным результатом двумя часами позже искали 20 бомб, которые якобы заложены в районных судах, а также в Арбитражном и в Конституционном. Как и в случае со школами, письмо первыми читали в УФСБ. Почта, с которой оно пришло, оказалась своеобразным поздравлением: взрывы сулил Дед Мороз.



Урокам и процессам проверки не помешали. Здания обследовали без эвакуаций, но совсем без них в четверг не обошлось.



Школа №27, страдающая от внимания анонима четвёртую неделю, не осталась без очередного письма. Уроки привычно поставили на паузу, из здания на набережной Лейтенанта Шмидта вышли 262 человека.

