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В поисках бомб полицейские обошли более сотни школ в Петербурге. Привет судам через ФСБ передал Дед Мороз

Анонимные минёры активизировались под конец рабочей недели в Петербурге. Пугая взрывами, напомнили о празднике, но эвакуацию спровоцировали только те, кто почти месяц терроризирует учебное заведение на Васильевском острове.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 декабря, анонимка прилетела на почту УФСБ накануне вечером, но серию масштабных взрывов анонсировали на пятницу. Автор нацелился на школы Московского, Адмиралтейского и Невского районов и, не вдаваясь в конкретику, написал, что на воздух взлетят все. Адрес послания подсказывал: «Беги, если сможешь».

Ждать часа X не стали. Сотрудники правоохранительных органов обошли 138 учебных заведений, ничего взрывоопасного найдено не было.

С аналогичным результатом двумя часами позже искали 20 бомб, которые якобы заложены в районных судах, а также в Арбитражном и в Конституционном. Как и в случае со школами, письмо первыми читали в УФСБ. Почта, с которой оно пришло, оказалась своеобразным поздравлением: взрывы сулил Дед Мороз.

Урокам и процессам проверки не помешали. Здания обследовали без эвакуаций, но совсем без них в четверг не обошлось.

Школа №27, страдающая от внимания анонима четвёртую неделю, не осталась без очередного письма. Уроки привычно поставили на паузу, из здания на набережной Лейтенанта Шмидта вышли 262 человека.

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